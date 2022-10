Chieri, efficientamento energetico: un milione e 650 mila euro per 3 immobili

Il Comune di Chieri si è aggiudicato dalla Regione Piemonte, nell’ambito del PNRR, tre contributi pari complessivamente a 1 milione e 650mila euro per interventi di efficientamento energetico su tre immobili di edilizia residenziale pubblica: lo comunica l’assessora all’Edilizia e ai Lavori pubblici Flavia Bianchi.

I tre immobili interessati dagli interventi sono siti in via San Giorgio 21, nella Chiocciola (800mila euro, 16 unità abitative), in via della Pace 14 (500mila euro, 10 unità abitative) ed in strada della Cà Bianca 9, in località Pessione (350mila euro, 7 unità abitative).

"Siamo molto soddisfatti, perché abbiamo candidato al bando regionale tre progetti e tutti e tre sono stati ammessi a finanziamento-spiega l’assessora Flavia Bianchi-dopo aver acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, abbiamo approvato il progetto esecutivo. Efficientamento energetico vuol dire riduzione del fabbisogno di energia con conseguente risparmio economico (si prevede un risparmio medio per ogni alloggio del 35% e un incremento minimo di due classi energetiche), miglioramento dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e, ovviamente, riqualificazione del patrimonio edilizio".

I lavori riguarderanno l’isolamento delle strutture opache verticali, sostituzione delle finestre, ripassamento del tetto con termoisolamento della soletta del sottotetto, isolamento del solaio, riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria, installazione di ripartitori di calore agli elementi accaldanti, centralizzazione del riscaldamento, realizzazione di impianto fotovoltaico e solare termico.