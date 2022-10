La Reale Mutua espugna il PalaFacchetti

Grande partita della Reale Mutua Basket Torino che esce vincitrice dal PalaFacchetti di Treviglio con il punteggio di 88-83. Miglior realizzatore dei gialloblù è stato capitan Niccolò De Vico, autore di 31 punti. Da segnalare anche i 14 assist di Luca Vencato.

Il primo canestro della partita porta la firma di capitan De Vico, a cui risponde Bruttini per il 2-2. Sempre De Vico da una parte e Clark dall’altra segnano per il 6-6 dopo 3’ di gioco. Si sblocca anche Jackson su assist di Vencato e la Reale Mutua va sul +3 (11-8). Clark porta in vantaggio per la prima volta Treviglio (16-15), ma Guariglia con due tiri liberi riporta subito i gialloblù avanti. Anche Schina trova il primo canestro della sua serata e la Reale Mutua va sul +3 (19-16) a 30” dalla prima pausa. Il primo quarto si chiude sul 19-18 in favore di Torino.

Il secondo periodo si apre con il primo canestro di serata di Poser che riporta la squadra di coach Ciani in vantaggio di un possesso pieno (21-18). Maspero trova due triple consecutive, intervallate da quella di Pepe e la partita torna in parità (24-24 dopo 2’). Ancora Pepe segna da tre punti e la Reale Mutua va sul +5 (29-24). Il contropiede di Vencato spinge i gialloblù sul 36-28 e la panchina di Treviglio ferma la partita con il time-out. Al rientro in campo Clark sblocca la Gruppo Mascio, ma capitan De Vico trova il gioco da quattro punti che dà la doppia cifra di vantaggio a Torino (40-30 a metà quarto). Marini trova la tripla del -7 Treviglio (42-35) e coach Ciani ferma la partita chiedendo time-out. Al rientro in campo De Vico e Mayfield confezionano un parziale di 5-0 che spinge Torino sul +12 (47-35) e coach Carrea ferma nuovamente la partita. Ancora De Vico segna cinque punti in fila e Torino vola sul +19 (54-35). Si va negli spogliatoi sul 56-35 in favore della Reale Mutua.

Al rientro dalla pausa lunga la partita riprende con il canestro di Lombardi da una parte e e quello di Mayfield per la Reale Mutua (58-37). Treviglio trova quattro punti in fila dalla lunetta e si riporta sul -17 (58-41 dopo 3’ di terzo quarto). La Gruppo Mascio si avvicina ancora grazie a Clark (58-43) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. De Vico segna ancora e Torino torna sul +17 (62-45 a 4’ dall’ultima pausa). Maspero segna da tre punti e Treviglio torna sul -14, ma dall’altra parte Guariglia e Pepe spingono nuovamente la Reale Mutua sul +17 (69-52). Treviglio sul finale di quarto si riporta sul -11 (69-58) che è anche il punteggio con cui si chiude il terzo quarto.

L’ultimo periodo si apre con un libero di Cerella ed il canestro di Guariglia che riporta la Torino sul +12 (71-59). Sacchetti segna da tre punti e Treviglio torna in singola cifra di svantaggio (71-64 a 7’ dalla fine della partita). De Vico torna a segnare e Torino torna sul +11 (75-64 a 6’ dal termine). Dopo i due liberi segnati da Guariglia (77-66) la panchina di Treviglio decide di fermare la partita con il time-out. Lombardi riavvicina Treviglio sul -8 (79-71 a 4’ dall’ultima sirena), ma ancora Guariglia trova i liberi del nuovo +10 Reale Mutua (81-71). Treviglio mette insieme un parziale di 7-0 che la riportano sul -3 (81-78). Pepe segna da tre punti ed è il canestro che vale il +6 (84-78) per la Reale Mutua a 40” dalla fine. Guariglia schiaccia il +8 a 20” dalla fine (86-78). Torino vince 88-83.

Gruppo Mascio Treviglio - Reale Mutua Basket Torino 83-88 (18-19, 35-56, 58-69)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 11, Clark 24, Bruttini 6, Corona NE, Cerella 3, Marini 16, Sacchetti 8, Abati Toure, Maspero 15, Marcius, Resmini NE. All.: Michele Carrea.

Reale Mutua Torino: Mayfield 9, Fea NE, Vencato 2, Taflaj NE, Schina 2, Jackson Jr. 4, Poser 10, Guariglia 18, De Vico 31, Dalle Ave NE, Pepe 12. All.: Franco Ciani.

Il commento di coach Franco Ciani: “La partita era ben indirizzata ma è evidente che la reazione di Treviglio dovesse essere messa in preventivo, visto che si tratta di una squadra con i nomi, con l’esperienza e con obiettivi importanti. Nel secondo tempo le zone, i cambi sistematici, l’esperienza e anche un po’ di mani addosso ci hanno mandati un po’ fuori giri, poi eravamo senza Taflaj e Jackson, avevamo problemi di falli e tutto questo ci ha messo in ulteriore difficoltà. La maturità si è vista nell’essere riusciti a fare tutte quelle piccole cose necessarie per rimanere sopra non appena il rientro di Treviglio si faceva più pressante. Non ci eravamo riusciti a Cremona dove eravamo in una situazione analoga, oggi invece abbiamo avuto questa maturità per portare a casa una vittoria incredibile, conquistata in questo campo e che ci dà molta energia in vista della prossima partita”.