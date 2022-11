A Camera apre "On the verge": in mostra sette giovani fotografi europei

Mark Dffy, "Arefacts of Brexit"

ON THE VERGE | Sette giovani fotografi europei, si terrà presso la Project Room di CAMERA dal 4 novembre 2022 all’8 gennaio 2023.

L’esposizione collettiva, che esplora i grandi temi del nostro tempo, è composta da oltre settanta opere realizzate da sette giovani fotografi europei, scelti all’interno del network FUTURES Photography di cui CAMERA è l’unica rappresentante italiana in una rete di venti realtà europee.

Le proposte dei sette artisti internazionali - Alice Pallot (Francia), Cian Burke (Irlanda), Daniel Szalai (Ungheria), Julia Klewaniec (Polonia), Mark Duffy (Irlanda), Pauline Hisbacq (Francia), Ugo Woatzi (Francia) - sono state selezionate da Giangavino Pazzola (CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia), con il supporto di Maja Dyrehauge Gregersen (Copenaghen Photo Festival) e Marta Szymańska (Fotofestiwal Lodz). Il progetto indaga il concetto di “verge” – limite, bordo, margine – attraverso storie personali e collettive che interpretano alcuni temi complessi della società contemporanea, come le questioni di genere, la sostenibilità alimentare e ambientale, la critica femminista e la nuova ascesa di populismi, razzismi e nazionalismi.

La mostra è uno degli appuntamenti del progetto europeo FUTURES Photography, il cui Annual Event sarà ospitato quest'anno da CAMERA dal 4 al 6 novembre, con un ricco programma di incontri dedicati alla fotografia e alla ricerca visiva contemporanea.

Nell'ambito di questo denso calendario, venerdì 4 novembre, l’inaugurazione della mostra sarà preceduta, alle ore 14.30 ad Artissima, da un incontro di presentazione dell'intero progetto che vedrà come relatori Irene Fenara (artista), Salvatore Vitale (direttore artistico di FUTURES), Giangavino Pazzola (coordinatore del progetto e curatore di CAMERA) e Walter Guadagnini (direttore di CAMERA) e alle ore 18.30, presso la sede di CAMERA, da una conversazione con artisti e curatori e dal lancio del volume “On the Verge” realizzato da Void Publishing.