Cresce il mercato digitale tra sicurezza, marketing e gaming

Il 2021 è stato un anno d’oro per il mondo del digitale. Merito della ripresa economica, dei progetti di digitalizzazione, della svolta online dettata anche per forza di cose dalle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria. Tutte cause di primo piano in una crescita che è di 5 punti percentuali, vale a dire 75,3 miliardi di euro di valore complessivo.

A riferirlo è il rapporto annuale targato Anitec Assinform, grazie ad una ricerca svolta in collaborazione con NetConsulting Cube. E a crescere sono tutti i settori del digitale, specialmente dispositivi e sistemi, che arrivano a valere 21 miliardi di euro (+9% rispetto all’anno precedente) grazie anche alla spinta all’acquisto di pc e altri dispositivi.

Crescono anche i segmenti di Software e Soluzione ICT, che con una crescita di 8 punti percentuali arrivano a racimolare oltre 8 miliardi di euro.

Trend ancora abbastanza negativo quello di cui è protagonista il comparto dei servizi di rete, che perde il 3,3%, mentre salgono i contenuti digitali, con un positivo +8,7%.

La crescita dei servizi digitali

Se il mercato digitale cresce, inoltre, è logico aspettarsi una crescita anche occupazionale in questo senso. Lo dimostrano i dati del mondo del lavoro, dove si legge di una crescente attenzione da parte di gaming, software house, marketing online a nuove occupazioni e nuove professionalità. Tra le più richieste ci sono quelle del Social Media Manager, del Game Designer, del Data Analyst, solo per fare alcuni esempi. Perché è qui che passeranno la maggior parte dei lavori del futuro. Per un trend che dal mercato digitale passerà a trainare anche tanti altri settori della nostra economia. Una reazione a catena che può essere veramente a beneficio di tutti.