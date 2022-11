"Una chiesa in uscita che si è confrontata": Settimo rispolvera le esperienze dei preti di fabbrica [FOTO]

Una serata dedicata ai preti in fabbrica. E in particolare a un nuovo volume che tratta il tema degli "operai della Chiesa": si chiama infatti così il volume realizzato dall'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi di Torino, da Silvio Caretto, Tommaso Panero e Alessandro Svaluto Ferro, edito da Effatà da qualche mese.



Settimo Torinese si è data appuntamento per ricordare e discutere di un'esperienza particolarmente tipica a Torino e provincia, terra storicamente legata alla manifattura. E lo ha fatto in un evento di presentazione che ha coinvolto molte voci a portare il proprio contributo.



"Quando abbiamo pensato di raccogliere queste testimonianze - dicono dalla Pastorale - abbiamo scelto di fare una memoria non banale o nostalgica, ma per sottolineare come quell'esperienza di amicizia e vicinanza con il mondo del lavoro sia stata importante". "Ancora oggi è importante evangelizzare il mondo del lavoro - aggiungono -: un mondo che è cambiato, non è più quello di allora, anche per le tante transizioni e sollecitazioni. Ma ripensare a queste esperienze oggi è importante per cercare di riscoprire l'essenza di quell'esperienza, significativa per molti di noi. Una Chiesa in uscita, che si è messa in gioco".