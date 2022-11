Settimo Torinese passeggia (e mangia castagne) per sostenere l'Istituto di Candiolo nella lotta ai tumori [FOTO]

Anche se il clima è stato quasi primaverile (se non estivo), è stato tempo di passeggiata (e castagnata) a Settimo Torinese. Per una buona causa: il sostegno all'attività di ricerca dell'Istituto di Candiolo, da sempre in prima fila nella lotta contro i tumori, grazie all'iniziativa dell'Associazione Borgata Paradiso-Cascina San Giorgio.



"Abbiamo pensato a una passeggiata autunnale verso Borgata - ha detto Alessandro Raso, a rappresentare la giunta cittadina con la delega all'Ambiente e ai parchi - grazie all'impegno che viene messo sempre in campo dagli organizzatori dell'evento di oggi".



"E' stata una bella passeggiata e i complimenti vanno agli organizzatori - ha aggiunto Carmen Vizzari, presidente del Consiglio comunale di Settimo -. La causa che oggi ci vede tutti insieme è molto importante e la castagnata di Borgata Paradiso è un appuntamento che ogni anno ci vede partecipare con grande piacere. Poche settimane fa abbiamo presentato una raccolta fondi per garantire una strumentazione all'avanguardia all'Istituto e non avrei mai pensato che un momento come questo potesse diventare un momento di raccolta e di solidarietà".



E la stessa delegazione settimese a sostegno dell'istituto di ricerca, Fabrizio Bontempo, ha voluto ringraziare i partecipanti: "La città di Settimo ci assicura sempre un grandissimo supporto: abbiamo cominciato un anno fa e la risposta dei settimesi è incredibile. Questo ci rincuora e ci permetterà di fare ancora moltissime attività di sensibilizzazione".