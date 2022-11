Volley A1/F: La Wash4green Pinerolo attende Vallefoglia e saluta Trnkova

La Wash4green Pinerolo cerca il riscatto dopo la trasferta sfortunata di Firenze. Stasera alle 20,30 il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ospiterà Megabox Vallefoglia. Un’occasione per le ‘pinelle’ per risalire la china e confermare le buone sensazioni trasmesse nelle partite con Milano e Novara.

Intanto la società ha appena diffuso un comunicato con cui saluta la centrale ceca Veronika Trnkova, acquistata per completare il reparto assieme alle titolari dell’anno scorso Akrari e Gray, la sua esperienza è durata poche settimane ed è già tornata a casa. Dopo l’esordio da titolare con Milano, non ha più messo il piede in campo, chiaro segnale che l’addio era vicino.