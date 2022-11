"Autoprodurre ortaggi e frutta bio", a Grugliasco una conferenza affronta il tema del cibo naturale

L'isola che non c'è e le aziende agricole “Negro Agricola f.lli Balocco” e “La Praglia” promuovono una conferenza sul tema “Autoprodurre ortaggi e frutta bio (anche sul balcone) e difendere le piante da malattie e parassiti con prodotti naturali”. L'appuntamento è per giovedì 3 novembre alle 20,30 presso i locali dell'Isola che non c'è in via Tiziano Lanza 32.