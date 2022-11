DALLA CURIOSITA’ ALL’ IRRICONOSCIBILITA’: L’abuso della droga viene propagata sempre di più, ma la soluzione esiste! Dire “addio” alla dipendenza in soli 7 giorni!

La dipendenza e l’abuso di droghe stanno diventando un problema crescente in tutto il mondo ma anche nel nostro Paese. Tenendo presente le circostanze globali, avvenute negli ultimi due anni e mezzo e, di conseguenza, un aumento del numero di persone che soffrono di depressione, ansia ed altri problemi psichici, molti individui, volendo far fronte allo stress più facilmente, cercano “soluzioni facili” – la droga.

D’altra parte, il problema dei disturbi da uso di droghe, stupefacenti ed altre sostanze psicoattive, non riguarda solo le persone con problemi mentali. C’è un numero crescente di immaturi e adolescenti che provano diversi narcotici per curiosità, voglia di sperimentare e fare spicco nei confronti degli altri. Lo fanno senza pensare alle conseguenze della dipendenza, che un giorno li trasformerà in persone senza principi, le quali non saranno in grado di resistere a queste sostanze nel loro organismo neanche per un giorno.

Secondo le statistiche, ogni terzo residente in Italia, di età compresa tra 15 a 64 godine, ha usato una specie di narcotici nella propria vita. Una delle droghe più diffuse e usate nel nostro Paese è la cannabis. Tuttavia, è preoccupante il fatto che vi sia un numero crescente di tossicodipendenti da cocaina crack, anfetamine, spice, eroina ed altri oppiacei.

Il grosso problema è che tutti questi narcotici creano una forte dipendenza. A volte basta un solo uso di narcotici perché una persona diventi dipendente e continui a rovinare la sua vita e quella dei suoi cari.

A causa della droga si può morire – L’abuso di droghe può lasciare conseguenze durevoli!

Ogni tipo di droga è una specie di sostanza chimica che ha effetti negativi sul corpo e sul cervello. Diversi tipi di narcotici colpiscono il dipendente in modi diversi. Le conseguenze negative della dipendenza e dell’uso di droghe possono variare da quelle di breve durata a quelle che continuano anche dopo l’uso interrotto di droghe e fino a - una morte fatale.

Detto semplicemente – i narcotici in tutti i sensi distruggono la salute, l’omeostasi e l’equilibrio del corpo, nonché la struttura chimica del cervello. Tutte le conseguenze delle droghe possono essere di grande portata, ma anche influenzare quasi tutti gli organi del corpo.

Alcune delle conseguenze dell’uso di droghe sulla salute fisica includono:

Sepsi, sistema immunitario indebolito che aumenta il rischio di tutte le malattie e infezioni;

Infezione alle valvole cardiache, trombo, battito cardiaco irregolare, attacco cardiaco;

Danni tossici e malattie del fegato, cirrosi, epatite;

Danni al cervello, ictus cerebrale;

Grave danno polmonare;

Infezione da HIV, virus HCV, avvelenamento, overdose;

Infertilità, danni al sistema nervoso con paralisi, polineuropatia.

Certo, la conseguenza più grave dell’abuso e della dipendenza da droghe è la morte.

I narcotici possono causare anche innumerevoli problemi psichici, quali allucinazioni, cambiamento e disintegrazione della personalità, memoria compromessa, paranoia, psicosi, ansia, depressione, ideazione suicidaria, perdita di interesse per tutto quello che non è correlato a droga e simili.

Le droghe effettivamente distruggono una persona in ogni modo e lasciano dietro di sè una devastazione. Un tossicodipendente inizia a vivere in modo parassitario a spese degli altri, perde il senso della vita, perde il lavoro, la famiglia, si indebita, è incline alla violenza, a comportamenti aggressivi e illegali...

Dopotutto, il dipendente aumenta il proprio rischio di morte entrando in situazioni pericolose, provocando liti, oppure avvelenandosi con la droga!

Come combattere la droga e la dipendenza? C’è una soluzione!

La buona notizia è che esiste sempre una luce alla fine del tunnel e che la dipendenza è una malattia assolutamente curabile e vincibile!

L’ospedale MedTim di disintossicazione è una delle cliniche più moderne in Europa per la cura di tutte le forme di dipendenza e abuso di sostanze! La Clinica MedTim di disintossicazione è composta da medici rinomati e riconosciuti al livello internazionale e da altri esperti medici con decenni di esperienza nel trattamento della dipendenza e dei disturbi da uso di droghe!

Indipendentemente dal grado, intensità e gravità della dipendenza, gli esperti della Clinica MedTim trattano ciascun paziente con la massima attenzione e l’assistenza medica. Applicando programmi di trattamento innovativi, rivoluzionari e premiati, la Clinica MedTim di disintossicazione da droghe, dotata secondo gli ultimi standard mondiali, è stata riuscita a curare migliaia di pazienti da tutto il mondo.

La disintossicazione veloce, indolore e sicura come percorso per un recupero completo!

La Clinica MedTim è davvero un luogo dove la dipendenza scompare! La cura delle malattie da tossicodipendenza e i programmi di disintossicazione sono appositamente progettati per riportare ciascun paziente sulla retta via della vita.

Il Centro MedTim di disintossicazione tratta ogni tipo di dipendenza in 7 o 14 giorni, senza una terapia sostitutiva a fine trattamento! In questo ospedale non ci sono cure di lunga durata, obsolete e inefficaci che duranno mesi come in molte altre istituzioni simili!

Inoltre, la Clinica MedTim effetua la disintossicazione del tutto indolore e clinicamente testata, che completamente purifica l’organismo del paziente da tutte le sostanze tossiche in un modo più rapido ed efficiente! Questa è la fase iniziale e più importante del processo di cura delle dipendenze, volta alla prevenzione delle ricadute dovute ad una crisi di astinenza. La disintossicazione dalla cocaina è il modo più sicuro ed efficace per purificare l’intero organismo da tutte le tracce di sostanze psicoattive.

Valutazione della condizione psicofisica del paziente e la determinazione della presenza di sostanze psicoattive nell’organismo del dipendente:

Stabilizzazione delle condizioni del paziente, finalizzata alla purificazione dell’organismo attraverso opportuni infusi vitaminici, soluzioni e terapia anti-astinenza;

Preparazione del paziente ai trattamenti successivi.

Durante la disintossicazione e le procedure speciali di purificazione del sangue presso la Clinica MedTim, il paziente non sentirà alcun sintomo sgradevole e spiacevole della crisi di astinenza e alla fine del trattamento tutti i sintomi scompariranno!

Dopo il trattamento disintossicante, segue il trattamento della dipendenza psichica con speciali procedure e metodi psicoterapeutici, con l’obiettivo di modificare atteggiamenti e abitudini del paziente che in primo luogo lo hanno portato al vizio distruttivo e alla dipendenza! Anche dopo il trattamento ospedaliero e la dimissione del paziente dall’ospedale, la Clinica MedTim di disintossicazione fornisce a ciascun paziente un supporto ambulatoriale per 12 mesi successivi!

In ogni momento, la Clinica MedTim è a disposizione dei familiari del paziente per qualsiasi tipo di consiglio. Se voi o qualcuno vicino a voi sta lottando con la tossicodipendenza e con l’abuso di narcotici, non esitate a cercare immediatamente aiuto ed a contattare gli esperti di questo ospedale.

E’ tempo di dare una svolta alla vostra vita!