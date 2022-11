Chiusure viabilità: Sp 200 “di Condove” e Sp 72 di “Nomaglio”

Sp 200 “di Condove” da 7 all’11 novembre



Per ripristini definitivi delle bitumature dopo la sostituzione della rete fognaria per la Borgata Ceretto nel comune di Condove, fuori dal centro abitato si rende necessaria la chiusura totale e temporanea per brevi tratti con deviazione del traffico in loco e percorso alternativo indicato per mezzo di segnaletica lungo la Sp 200 “di Condove” dal km 2+277 al km 2+900 dal 7 all’11 novembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni feriali.

Sp 72 di “Nomaglio” l’8 novembre

Per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni è previsto lungo la Sp 72 di “Nomaglio” dal Km. 2+500 al Km. 3+200, nel comune di Settimo Vittone, il divieto di transito a tutti gli utenti, con la sola esclusione dei mezzi di soccorso in emergenza e dello scuolabus, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dell’8 novembre 2022





