Volley Femminile: Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “Time Out”! Ospiti Alessandra Fissolo, Francesca Parlangeli e Alice Nardo

Nuovo appuntamento questa sera alle 21 con “Time Out”, il format sui campionati di pallavolo femminile di serie A1 e A2. Titolo della 2^ puntata “Il ritorno delle Regine”, per celebrare la conquista della vetta della classifica della massima serie da parte delle due “rivali” storiche Conegliano e Novara, ma anche per omaggiare il ritorno nello studio di Time Out dell’affascinante presidentessa della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo. Due i collegamenti in programma e che vedrà come protagoniste il libero della Itas Trentino Francesca Parlangeli e la schiacciatrice della Tecnoteam Albese Como Alice Nardo. E poi ancora tante interviste raccolte in settimana in casa Uyba Busto Arsizio, Cuneo Granda San Bernardo, Wash4green Pinerolo ed Lpm Bam Mondovì. Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), di Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e su Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio).