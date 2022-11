Frane e disastri idrogeologici: dal Pnrr arrivano 5 milioni per interventi su fiumi e torrenti a Torino e provincia

Circa 5 milioni di euro per Torino e provincia, destinati a sostenere interventi contro il dissesto idrogeologico e la sicurezza di fiumi e torrenti. Sono parte di quei quasi 60 (59,3 per la precisione) che la Regione ha ottenuto da Roma nell'ambito dei fondi legati al Pnrr, per un totale di 87 interventi previsti in tutto il Piemonte.



"Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi -. Era fondamentale che per la nostra Regione ci fosse una parte consistente legata agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte negli ultimi tre anni, soprattutto in alcuni territori, è stato fortemente colpito da questo tipo di calamità, creando ingenti danni, sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le imprese".



Un elenco di 87 interventi