Incidente in tangenziale: urto contro lo spartitraffico, l'auto si ferma in contromano

Nuovo incidente lungo la tangenziale di Torino. Questa volta è successo tra gli svincoli di corso IV novembre e Sito, in direzione Sud.



Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe urtato contro il new Jersey di sinistra, che segnala il centrostrada, per poi fermarsi contromano sulla corsia di emergenza.



La conducente, sola a bordo della vettura che è sfuggita al suo controllo, è stata portata in codice verde al San Luigi di Orbassano. Sul posto gli agenti della Polstrada sono intervenuti per ristabilire le condizioni di sicurezza.