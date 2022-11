Dal trapianto al nuovo disco: Alessandro Casalis riaccende la musica con "Le stelle dentro la giacca"

Si chiama "Le stelle dentro la giacca", venerdì 11 novembre vedrà il suo debutto, ma al di là della musica (sempre raffinata e di una qualità sopra la media), questo brano per Alessandro Casalis rappresenta soprattutto un punto da cui ripartire. Un rimedio contro la paura (un po' come insegna Brunori Sas) e tutto ciò che può colpire un uomo poco più che quarantenne, un padre e un musicista quando si scopre improvvisamente vulnerabile.

Dalla paura alla musica

“Qualche mese fa - racconta Alessandro, torinese e che vive a Luserna San Giovanni, nel Pinerolese -, ho scoperto che l’unica soluzione possibile, per risolvere un problema creato da una malattia autoimmune che mi aveva colpito il fegato, era il trapianto. Quello che comporta un ricovero, e la consapevolezza di dover affrontare un simile intervento, ha ovviamente generato quella che comunemente viene definita paura. Ma nonostante tutta questa paura che ho provato, sia per me, ma anche e soprattutto per i miei figli nel caso in cui qualcosa non fosse andato nel verso giusto, non mi sono mail lasciato distrarre dal guardare avanti e dal cercare una luce al fondo di quel “buio corridoio” che dovevo attraversare. Sono parole che possono risultare scontate, ma è esattamente l’immagine più vicina alle emozioni che ho provato".



Ora che tutto questo rappresenta il passato, la paura e i sentimenti umani sono diventati una canzone. Che al mixaggio può contare sulla presenza di un grande della musica alternativa italiana come Livio Magnini, chitarrista dei Bluvertigo. “Ho affrontato un trapianto e adesso ho "Le stelle dentro alla giacca", sintetizza Casalis. "Quel cercare la luce al fondo del tunnel è esattamente come cercare le stelle nel cielo di notte. Da qui il titolo del brano.È una canzone che parla della mia esperienza e che cerca di dare speranza anche a chi sta affrontando un percorso simile al mio".

Le iniziative dal vivo a favore di chi deve affrontare un trapianto

Parole e musica che, a breve, andranno a farsi conoscere anche dal vivo. "Nel corso del prossimo anno è previsto un concerto, organizzato dal team di Carovana Music, che si pone l’obiettivo di poter dare supporto concreto a chi segue adulti e bambini nel percorso del trapianto e che avrà il fine di sensibilizzare sul tema della donazione in senso allargato. Sono previsti ospiti importanti che hanno sposato questo progetto che verrà presentato tra dicembre e gennaio 2023".