Le Atp Finals di Alcaraz finite prima di iniziare: niente Torino per il baby fenomeno numero 1 al mondo

La seconda edizione torinese delle Atp Finals perde un protagonista attesissimo prima ancora di iniziare. Dopo il ritiro nei quarti di finale dell'Atp 1000 di Parigi Bercy per un infortunio ai muscoli addominali, Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait sia per le finali mondiali di Torino che per la fase finale della Coppa Davis (22-27 novembre a Malaga).

Il Pala Alpitour non potrà così ammirare il talento purissimo del giovane iberico, considerato in patria l'erede di Rafael Nadal, che a settembre aveva conquistato il primo Slam della carriera, vincendo gli US Open.

Sei settimane di stop

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram lo spagnolo, attuale n.1 della classifica mondiale, ha spiegato che soffre di uno strappo muscolare della parete laterale addominale sinistra "e il tempo di recupero è stimato in sei settimane - le parole di Alcaraz - Purtroppo non potrò essere alle Atp Finals e alla Coppa Davis. Perdere questi due eventi importanti per me, è duro e doloroso ma non resta che essere positivi e pensare a riprendersi bene".

In questo modo si riaprono i giochi per Torino, con l'americano Fritz destinato ad entrare tra i magnifici otto e nuove possibilità anche per i due giocatori che saranno le riserve, con speranze per Hurkacz, Zverev e persino per il nostro Sinner.