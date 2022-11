Gli Aironi e Alberto Marchetti presentano Zabà Nero, lo zabaione al sake italiano

Il risultato è una crema a base di tuorli d’uovo, zucchero e marsala da accompagnare con ogni genere di biscotto e, perché no, con il gelato, da versare su una fetta di pandoro o arricchire con la panna. La particolarità di questo nuovo Zabà, che entra nella linea degli speciali ricettati firmati dal gelatiere torinese, sono proprio le note date dalle erbe botaniche tipiche del vermouth torinese, a cui Nero si ispira per la fortificazione, che si mescolano al gusto classico dello zabaione, per uno Zabà fuori dall’ordinario, nel gusto e - per la prima volta - anche nel colore.

Fedele alla filosofia con la quale realizza i propri gelati, per il suo Zabà, goloso e genuino, Alberto utilizza pochi ingredienti, selezionati con cura. “Le uova - dichiara Alberto Marchetti con orgoglio - sono fresche, da galline felici allevate a terra, selezionate da Fantolino. Lo zucchero è italiano al 100% di Italia Zuccheri. La ricetta è quella di Langa, con il marsala, e la tradizione è torinese, come le mie radici”.

"Abbiamo sempre creduto nella grande versatilità di Nero, un prodotto nato per la mixology così come per il consumo liscio, e anche per le sperimentazione di food pairing", dichiara Gabriele Conte, socio de gliAironi. "Siamo quindi particolarmente felici che un nome così importante dell'arte dolciaria abbia scelto Nero per inserire nella gamma dei suoi prodotti uno zabaione speciale, dal gusto completamente nuovo".