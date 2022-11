Regione, in arrivo 94.000 euro per la Fondazione Cavour di Santena

In arrivo dalla Regione Piemonte 94.000 euro a sostegno delle attività culturali della Fondazione Cavour di Santena. Sono stati deliberati nei giorni scorsi sui fondi previsti dalla legge regionale 11/2018, che finanzia i progetti degli Enti partecipati o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco. Il contributo sarà erogato in due tranche di 47mila euro ciascuna sul bilancio regionale 2022 e 2023. In questa misura di sostegno, la Fondazione Cavour si accompagna ad altre realtà di eccellenza del patrimonio culturale piemontese, quali la Reggia di Venaria, la Fondazione Torino Musei e il Museo Nazionale del Cinema.

Ne dà notizia il consigliere regionale Davide Nicco, che annuncia anche che alla metà di novembre sarà in visita ai luoghi cavouriani di Santena con la Commissione Cultura di Palazzo Lascaris da lui presieduta.

"Il contributo regionale di 94.000 euro – spiega Nicco – rassicura la Fondazione sulla sostenibilità economica, nell’immediato e nel futuro, dei progetti già avviati per rendere questo luogo di storia e di memoria un protagonista sempre più vivace e prestigioso nell’offerta turistico-culturale del Piemonte. La somma andrà infatti a coprire quasi per intero il costo di euro 97.833,00 preventivato per le attività del 2022, e inserisce in una programmazione triennale 2022-24 di ampio respiro i bei programmi già in corso di elaborazione. Voglio esprimere il mio più vivo apprezzamento per il loro impegno, visione e capacità progettuale al presidente Marco Boglione, al direttore Marco Fasano e all’intero direttivo della Fondazione".