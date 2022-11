RACCONTO/3 - IL BOSCO

Il bosco dei fantasmi

Il bosco è una selva di memorie, alcune scure altre chiare. La lupa, il leone e la iena non ci sono. Non ci sono anime che vagano nell’inferno ma i fantasmi del non detto. Sulle scale della chiesa. Il giorno del funerale. Sei stata te stessa, l’amica assente e insicura. Esitante e arrogante. Lascio aperta la porta del bosco. Ecco qui. Nella mia fronte c’è il bottone. Lo premo e spero che tu esca felice, ma che non rimanga dentro di me. La morte apre molte strade anche quella della libertà. La mia. E forse anche la tua.

Cappuccetto Rosso

Nel bosco Cappuccetto Rosso e il lupo cattivo si incontrano. Io, come pianta vicino alla capanna della nonna, osservo la situazione. Il cacciatore dopo aver liberato Cappuccetto rosso e la nonna impose le sue regole. Da arbusto non riesco a muovermi ma spero che lei senta la mia voce: “Fuggi! I boschi si creano!” Non credo che la bimba mi possa sentire ora. Infondo non ho voce. Lascerò che il mio verde speranza disseti i suoi occhi. Le mie foglie punteranno verso l’alto per mostrarle il cielo: squarcio di libertà nella gabbia del bosco. Cappuccetto non scelse mai il cielo.

La protezione

Camminavo lentamente verso casa quando una nebbia invisibile mi avvolse. Il mare era burrascoso e il tempaccio incrinava le mie ossa. Passai il ponticello e mi trovai nella pineta. Il bosco di pini quel giorno non mi lasciò passare. Borbottava seguendo il fischio del vento. Chiusi gli occhi. Non capivo la sua voce. Aspettai. Aspettai ancora. Il tempo passava ed ero stanca. Dopo ore, avvilita, riuscii a passare per la solita via. Il bosco mi aveva protetto: dall’altra parte la città era accasciata su se stessa, come una torta sgonfia. Ringraziai gli alberi e aspettai in silenzio per sentire la loro voce.

Il bosco che fu

Venne l’essere umano con le macchine: uno dopo l’altro ci tagliarono, le braccia e poi il corpo. I miei fratelli alberi comunicavano la paura attraverso le radici e piangevano di quel dolore intenso senza voce. Con ogni tonfo di albero la linfa si restringeva nelle nostre vene. Io aspettavo impaurito in questo angolo. Le foglie cantavano la canzone della morte aiutate dal vento, ma voi non ci sentivate. Sono rimasto io su questa pianura e vi ho visto morire per vostra mano. Lentamente. Uccidendoci vi siete uccisi. Sono qui a ricordare la storia ma non ho nessuno a cui raccontarla.