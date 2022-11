Backstage. Piccolo commercio: quanto si può resistere? Ne parliamo questa sera alle 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Piccolo commercio: quanto si può resistere? Una rondine non fa primavera e un week end da tutto esaurito non risolve i problemi: quelli del commercio, ad esempio. In un anno a Torino e provincia oltre 500 esercizi hanno chiuso, posti di lavoro che se ne vanno, attività che non riaprono più. Non si può tornare all'economia del secolo scorso ma così quanto si può resistere? Ne parliamo a Backstage, come sempre con le voci del territorio.

Conduce Patrizia Corgnati.