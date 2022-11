Concluse a Torino le riprese di Svanirà per sempre, il nuovo giallo di Pupi Oggiano

Si sono concluse domenica 6 novembre in un appartamento di via Pastrengo a Torino le riprese di “Svanirà per sempre”, il nuovo film del regista torinese Pupi Oggiano. Scritto dallo stesso Oggiano con Antonio Tentori e Corrado Artale, il film è un giallo dalla struttura classica ed ha impegnato nelle settimane di set quasi 40 attori ed un gran numero di comparse. Tra le location torinesi utilizzate ci sono il Piccolo Teatro Comico, la scuola di recitazione e doppiaggio Arca Sonora – Centro D, il Librificio, la sede di Synesthesia e quella di Rinascimenti Sociali.

Torino è attraversata da una serie di omicidi che fanno pensare alla presenza di un serial killer. La firma infatti è troppo significativa per essere casuale. Ad indagare è il commissario Augusto Terzi (interpretato da Osmar Santucho, che riprende il ruolo già interpretato ne “La paura trema contro”), aiutato dall'ispettore Calcabrini (lo stesso Pupi Oggiano) e dall'ispettrice Mobile (Anna Panero), spronati dalla questora Diverio (Tita Giunta).

Nel frattempo però indagano privatamente anche una coppia di dj che conducono una famosa trasmissione radiofonica notturna. Ricky Nazionale (Diego Casale) e Elettra Adami (Giulia Curreri) finiranno per trovarsi sempre più invischiati nella faccenda, che potrebbe avere legami con un vecchio caso irrisolto.

“Svanirà per sempre – racconta il regista - è il quinto tassello nel viaggio che stiamo compiendo nel cinema di genere. Dopo aver affrontato la fantascienza (“La paura trema contro”), l'horror (“Ancora pochi passi”), il thriller (“Nel ventre dell'enigma”) e il fantastico (“...e tutto il buio che c'è intorno”), ora è la volta del giallo. Il percorso si concluderà con un sesto film, su cui abbiamo già cominciato a lavorare, ed alla fine l'intera esalogia racconterà il mio modo di vedere il cinema di genere”.

Sul titolo del sesto film comincia a crescere la curiosità perchè già da tempo Pupi Oggiano ha annunciato che l'insieme dei titoli dei sei film comporrà una frase molto significativa e rivelatrice. “La paura trema contro: ancora pochi passi nel ventre dell'enigma e tutto il buio che c'è intorno svanirà per sempre...” Quale sarà quindi la conclusione della frase?

Intanto attendiamo “Svanirà per sempre”, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2023.

La pagina Facebook del film: https://www.facebook.com/svanirapersempre