La Rappresentante di Lista in concerto a Venaria Reale

Dopo il fortunato tour estivo MY MAMMA - CIAO CIAO EDITION che si è concluso il 16 settembre, La Rappresentante di Lista si prepara al MY MAMMA - TOUR CLUB 2022, originariamente previsto per la primavera 2022, in arrivo anche al Teatro della Concordia di Venaria Mercoledì 9 Novembre 2022. I biglietti precedentemente acquistati per la data del 22 Marzo 2022 rimangono validi.

Sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, meglio conosciuti come La Rappresentante di Lista, negli anni hanno stupito il proprio pubblico, e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico alla base del disco.

Se nel tour estivo 2021, l’urgenza era quella di re-incontrare il proprio pubblico dopo lo stop forzato del tour di Go Go Diva nella primavera 2020, ora My Mamma può riconquistare la dimensione più cara a LRDL, quella del club.

MY MAMMA - TOUR CLUB 2022 sarà la conclusione di un anno fortunatissimo per LRDL: dopo la partecipazione a Sanremo, il brano Ciao Ciao è stato certificato Triplo Disco di Platino, mentre l’ultimo album My Mamma, uscito lo scorso 5 marzo 2021, è stato certificato Disco d’Oro.