Backstage. Piccolo commercio: quanto si può resistere? Rivediamo la puntata (Video)

Piccolo commercio: quanto si può resistere? Una rondine non fa primavera e un week end da tutto esaurito non risolve i problemi: quelli del commercio, ad esempio. In un anno a Torino e provincia oltre 500 esercizi hanno chiuso, posti di lavoro che se ne vanno, attività che non riaprono più. Non si può tornare all'economia del secolo scorso ma così quanto si può resistere? Ne parliamo a Backstage, come sempre con le voci del territorio.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Giancarlo Nardozzi (Presidente GIOIA - Sindacato Ambulanti), Carlo Chiama (Direttore Confesercenti Torino), Pierino Crema (Consigliere PD al Comune di Torino e Presidente III Commissione Lavoro, commercio, artigianato), Claudio Leone (Consigliere Regione Piemonte della Lega e Presidente della III Commissione economia, industria e commercio) e Ivano Martinetti (Consigliere Regione Piemonte M5S).

