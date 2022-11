Alberta Pasquero riconfermata Presidente del gruppo Imprenditrici e dirigenti del Canavese

Alberta Pasquero (Bioindustry Park Silvano Fumero SpA) è stata riconfermata presidente del Gruppo IDC, Imprenditrici e Dirigenti per il Canavese per il prossimo triennio 2022-2025. L’elezione è avvenuta il 7 novembre presso la sede di Confindustria Canavese dove si è svolta l’Assemblea del Gruppo. Nel corso della riunione è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo che a sua volta ha provveduto alla nomina della Presidente e della vicepresidente. Il nuovo Consiglio è composto da Lilli Angela (Past President Gruppo IDC), Rita Bussi (Past President Gruppo IDC), Cristiana Dejoannes (Dejoannes Srl), Cristina Ghiringhello (Direttore di Confindustria Canavese), Laura Gillio Meina (Vicepresidente Confindustria Dispositivi Medici), Patrizia Paglia (Past President Confindustria Canavese), Elena Pistone (Elaasta Srl), Emilia Sabolo (Vice Presidente Fondazione Committo Impresa Sociale), Laura Salvetti (Associazione Ecomuseo Ami), Anna Maria Zanelli (Socia Fondatrice del Gruppo IDC) e Claudia Elisa Zanino (Smartbrain Srl). Ad affiancare Pasquero come vice presidente sarà, invece, Nella Falletti (Sinterloy Srl).

Promosso e istituito nel 2007 nell’ambito di Confindustria Canavese, il Gruppo IDC, è formato da imprenditrici, dirigenti e quadri di aziende e di altre organizzazioni operative sul territorio. Punto di riferimento delle donne canavesane per lo sviluppo professionale e imprenditoriale, opera attraverso il costante confronto con le realtà associative delle varie categorie, con lo scopo di contribuire allo sviluppo del Canavese attraverso la valorizzazione delle risorse tradizionali e la diffusione della cultura imprenditoriale femminile.

Alberta Pasquero, dopo i ringraziamenti per la rinnovata fiducia accordatale, ha espresso la forte volontà di continuare a operare nel pieno e costante sostegno all’imprenditoria femminile locale. La Presidente nel corso dell’Assemblea ha illustrato le più significative attività del Gruppo portate avanti nell’ultimo anno e che hanno permesso sia di valorizzare il ruolo dell’associazionismo sia di fare importanti riflessioni sul ruolo della donna nella società e nell’economia.

La Presidente ha poi ricordato le molteplici attività promosse a favore della comunità e del territorio e delle tante iniziative proposte nel corso dell’anno per informare e supportare le associate sulle diverse opportunità (tra cui contributi, agevolazioni, percorsi formativi…) offerte per le imprenditrici e le dirigenti.

La Presidente ha quindi illustrato gli obiettivi e i temi principali sui quali si focalizzerà l’attività del Gruppo nel prossimo biennio. “Il nostro Gruppo intende proseguire con determinazione nelle attività di valorizzazione dei rapporti con l’associazionismo femminile, poiché si tratta di uno straordinario strumento di emancipazione; inoltre, lavorerà all’analisi delle nuove forme di lavoro e delle difficoltà che stanno emergendo in questo complesso periodo storico e proseguirà l’azione del riconoscimento della rappresentanza femminile nei ruoli decisionali”.