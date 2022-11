Calcio: le partite e classifiche

Vediamo le partite e le classifiche in Serie B con i risultati e i rispettivi punti. La squadra del Frosinone intanto, resta capolista con 24 punti. Per seguire queste partite, si può andare a linkare su Rabona Scommesse, dove tutti gli utenti appassionati del mondo del calcio, possono trovare tutte òe informazioni necessarie sulle offerte dei bookmakers e avere ricchi premi vantaggiosi, promozioni e bonus di benvenuto.

Le partite e i risultati

C'è chi pareggia, chi viene sconfitto e chi ha successo. In queste sfide il Frosinone vince contro la squadra dei calabresi dunque si guadagna la testa della classifica e raggiunge 24 punti. I pareggi restano per il Genoa contro il Brescia come anche per la Reggina-Cagliari e la Spal-Sudtirol. Un successo importante invece se lo prendono il Palermo, Parma e l'Ascoli. Per sapere dell'inaugurazione di Casa Tennis a Palazzo Madama ed il grande appuntamento sportivo si può leggere tutte le info qui.

La partita Frosinone-Cosenza

Una partita che comunque è iniziata con molto ritmo ed energia, dove subito il Frosinone si fa sentire con un tiro del giocatore Luca Mazzitelli che con un cross passa la palla a Luca Garritano che finisce fuori. Qualche minuto ancora di gioco e Leonardo Marson lancia un bel tiro per Joaquin Larrivey, ma Daniel Boloca lo becca male servendo il giocatore Davide Merola, dove Fabio Lucioni prova a tenersi la palla, poi l'attaccante corre e mette in rete un gol. Il Cosenza va in vantaggio, ma dopo qualche minuto di gioco ecco che Luca Moro, si rende piuttosto pericoloso e con un colpo di testa su assist di Marc Rohden va in pareggio. Altri pochi minuti di gioco in campo per terminare la partita ma il Frosinone ci riprova con Samuele Mulattieri, bravo a mettere in rete e portare il vantaggio anche se Daniel Boloca con un tiro d’esterno sfiora il raddoppio i gialloblù conquistano il quarto successo e salgono in testa alla classifica con 24 punti.

La partita Benevento-Pisa

Una sfida che parte già piena di equilibro, non manca l'energia da parte di entrambe le squadre, per circa una mezz'ora si gioca senza nessun risultato, poi si vede Antonio La Gumina che con un colpo di testa, ma il pallone finisce fuori. Ancora minuti che passano tra passaggi di palla e gioco quando intorno al 24’ Gaetano Letizia serve il giocatore Daam Foulon che però lancia un tiro largo che colpisce, ma il portiere lo blocca. Kolo Touré in seguito ci prova con l'occasione di un tiro di testa, ma Alberto Paleari è bravo a parare. Inoltre, nella ripresa,si cerca il vantaggio infatti, ci prova anche il calciatore Pietro Beruatto ma il suo tiro va a finire in traversa. Si arriva alla conclusione del match che però non porta alcun risultato dunque 0-0.

La partita Cagliari-Reggina

In questa partita, il tempo di inizare che subito Gianluca Lapadula agisce con un colpo di testa che servito da Vincenzo Millico che mette la palla in rete. Il vantaggio è in pochi minuti di gioco, la Reggina attacca con il calciatore Giovanni Fabbian anche lui con un colpo di testa ma non conclude nulla, poi ci riprovano sia Vincenzo Millico che Hernani, ma non riescono a fare nulla. Ancora altri minuti d gioco e il calciatore Riccardo Gagliolo con un lancio di testa porta al pareggio la sua squadra. Intorno alla fine della partita anche Elio Capradossi ma il suo tiro fa a finire fuori, verso la fine della partita non si conclude più nulla e si rimane 1-1.

La partita Modena-Palermo

In questa gara si parte subito senza aspettare più di tanto, infatti Luca Magnino si vede già trattenere Francesco Di Mariano dove l’arbitro assegna subito un rigore. Il lancio sul dischetto lo fa Matteo Luigi Brunori del Palermo che mette subito un gol. Qualche minuto di gioco e Paolo Azzi fa un tiro con un bel colpo di testa che però viene parato e evitato il pareggio. Il Palermo è ancora in vantaggio, poi ci prova Luca Tremolada ma anche qui, il portiere è bravo a parare la palla. Ancora minuti di gioco e si vede Diego Falcinelli del Modena che tenta un tiro per arrivare al gol ma il portiere Pigliacelli para la palla ed evita un'altra a rete. La squadra del Palermo però riesce a raddoppiare intorno ai minuti finali della sfida, dove Francesco Di Mariano serve il calciatore Nicola Valente che riesce a mettere in rete la palla, poi si intravede anche Fabio Gerli che con un tiro molto forte ci prova ma non si conclude più nulla e il Palermo sconfigge il Modena con 2-0.

La partita Parma-Como

È una partita che comunque inizia con molto equilibrio e lascia emozioni. Già intorno al 15’ il calciatore Edoardo Corvi che ha la palla al piede, atterra Cuauhtémoc Blanco nel bel mezzo dell' area, dove subito l’arbitro concede il rigore ma che poi il Var annulla come fuorigioco. Dopo qualche minuto di gioco, ancora Cuauhtemoc Blanco ci riprova ma nulla da fare. Il Parma attacca con Enrico Del Prato che con un colpo di testa su cross di Nahuel Estevez segna una bellissima rete. Qualche minuto di gioco ancora e si vede che Alberto Cerri però non riesce a concludere nulla per segnare così, ci prova anche Gennaro Tutino ma anche se compie un bellissimo tiro il pallone va a finire comunque fuori. Negli ultimi minuti di gioco , il Como cerca ancora il pareggio ma la partita finisce con 1-0 e la vittoria dei siciliani.

La partita Spal-Sudtirol

Una sfida che inizia anche qui con molto ritmo dove già il giocatore Biagio Meccariello con un colpo di testa dopo l’assist di Gabriele Moncini segna una rete eccezionale. Si va in vantaggio, in seguito, si vedono Antonio Capone e Luca Belardinelli che hanno l'occasione di pareggiare ma non riescono a concludere, poi ci prova anche Ludovico D’Orazio con un colpo di testa, ma si vede sfiorare la rete poichè la palla va a finire fuori. Nel secondo tempo, la squadra del nbsp; Sudtirol attacca dove Giovanni Zaro pareggia con un colpo di testa. Qualche minuto ancora e il gioco finisce con 1-1.

La partita Ascoli-Venezia

Una gara che parte senza perdita di tempo, dove il giocatore Domenico Penzo, inizia a passaggi di palla, ma che Maximilian Ullmann subito mette in rete il suo gol tra l'altro il primo in Serie B, che però l’arbitro annulla per causa del tocco di mano. In seguito sono minuti di gioco dove si lotta di continuo con i passaggi di palla dove nel primo tempo non si conclude nulla da parte di entrambe le squadre. Poi ecco che si intravede Federico Dionisi che porta in vantaggio la sua squadra e segna il gol. Intorno all'80 minuto inoltre, Jesse Joronen su Christopher Lungoyi prende il cartellino rosso e una punizione. Ma l'Ascoli raddoppia, Michele Collocolo riesce ad impossessarsi della palla che lascia a Luca Ceppitelli, il quale tira e segna il secondo gol. La sfida tra Ascoli e Venezia finisce con 2-0.

La partita Brescia-Genoa

Una partita che fin da subito è equilibrata e molto energica, il Brescia dove grazie ad Andrea Cistana si pareggia. Intorno al 31’ minuto, Filip Jagiello con un destro su assist di Mattia Aramu segna, poi ci prova anche Massimo Coda per il raddoppio, ma non conclude. Nella ripresa il Brescia cerca ancora il pareggio, ma al 77’ si becca il cartellino rosso per Milan Badelj, poi un gol di Andrea Cistana che viene anche annullato per fuorigioco. Verso la finale della partita, si vede Adrian Semper su Gaetan Huard, ma Andrea Cistana con un eccezionale tiro di destro segna il gol. La sfida tra Genoa e Brescia finisce con il pareggio di 1-1.

Conclusione

Nonostante tutto abbiamo visto delle partite che hanno giocato con difficoltà pur di ottenere il loro successo. Tuttavia solo le squadre del Parma, il Palermo, Ascoli e Frosinone ce l'hanno fatta, le altre che hanno tentato la vittoria si sono ritrovate ancora sconfitte oltre che al pareggio. Dunque per il Venezia ormai questa è la 5 consecutiva e le speranze sono poche ormai ed il Brescia non vince più dalla metà di Settembre. Risultati che poi parlano in classifica con i relativi punti assegnati.