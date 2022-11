Gioventù in rampa di lancio: i prossimi talenti che sbocceranno alla Juve

La Juventus, che sta affrontando anche il caso plusvalenze, per forza di cose più che per una volontà progettuale vera e propria in tal senso, sta scoprendo come i giovani siano in grado di trasmettere una forza e una nuova fame che probabilmente in pochi si attendevano. Finalmente Allegri ha capito che i giovani, se sono bravi, vanno lanciati e gli va data fiducia. Ad esempio, anche i più esperti ed analisti sportivi che seguono il mondo sportivo italiano come Betway, erano convinti di come la Juve dovesse fin dall’inizio puntare sui giovani, come ha fatto con Vlahovic, in grado di trascinare calciatori, alcuni cosiddetti titolari, con fame e motivazioni ridotte al minimo.

L’elenco dei ragazzi pronti a esordire

È stato lo stesso tecnico toscano ad ammettere come ci siano addirittura una quindicina di giovani, non solo in Under 23, ma anche in Primavera, che potrebbero fare il loro debutto in prima squadra tra non molto. È ovvio che i primi quattro sono ragazzi che hanno già vestito la maglia bianconera della prima squadra, scendendo in campo sia in Champions League che in campionato.

In modo particolare, Fagioli e Miretti si stanno prendendo la scena, mentre Iling è una sorpresa di questa stagione, in grado di ribaltare quasi completamente l’inerzia della gara in trasferta con il Benfica, ma anche di servire l’assist decisivo a Fagioli per la vittoriosa partita di Lecce. Bene anche Soulé, che deve ancora trovare la sua dimensione e crescere forse un pochino a livello fisica, ma solo giocando si può prendere fiducia e confidenza.

Il progetto Juventus Next Gen

In serie C, continua a dare ottimi frutti il progetto Juventus Next Gen. In effetti, stanno crescendo diversi giovani di prospettiva. Qualche esempio? A centrocampo, pronti in futuro a prendersi la scena al fianco di Pogba, si stanno mettendo in evidenza ragazzi come Emanuele Zuelli, Martin Palumbo e Mattia Compagnoni, mentre nel reparto difensivo sono Diego Stramaccioni e Tommaso Barbieri. Nel reparto offensivo svettano le prestazioni di Cosimo Da Graca, ma anche quelle del trequartista Michele Besaggio, prelevato dal Genoa.

Anche con la primavera guidata da mister Paolo Montero la comunicazione non manca e l’attenzione verso alcuni giovani talenti è costante. Tra i nomi che hanno stuzzicato maggiormente l’interesse del tecnico toscano e del suo staff non possiamo non citare uno degli acquisti della stagione estiva, ovvero Kenan Yildiz, arrivato dal Bayern Monaco e di cui si sta parlando tantissimo, pronto probabilmente il prossimo anno per esordire in prima squadra.

Non mancano gli apprezzamenti nei confronti anche di Tommaso Mancini e Niccolò Turco, che si stanno mettendo in evidenza a suon di gol, mentre l’esterno Samuel Mbangula potrebbe ben presto dare il cambio sulle fasce in prima squadra ai titolari bianconeri. Infine, serve tenere d’occhio anche un difensore che il vizietto del gol, ovvero Dean Huijsen.

Allegri, però, insiste che serve un percorso per questi giovani, che non possono essere subito gettati nella mischia in prima squadra, ma serve che facciano esperienza, lavorando in modo sereno e tranquillo. D’altro canto, lo stesso tecnico toscano ha voluto chiarire come i giocatori, anche se giovani, se hanno delle qualità vengono messi in campo, come è successo con Kean. Insomma, per giocare nella Juve è necessario avere forza sia fisica e tecnica, ma soprattutto mentale ed è chiaro come dei ragazzi del 2003 non sono subito pronti sotto questo punto di vista. Anche se, poi, nei fatti, qualche volta Allegri viene smentito, dato che l’impatto che ha avuto Iling negli spezzoni di partita che si è guadagnato è stato letteralmente devastante.