Covid e studenti, Settimo presenta i risultati del monitoraggio sugli effetti della pandemia

Verrà presentato martedì 15 novembre il risultato del monitoraggio degli studenti sugli effetti della pandemia, un questionario proposto agli Istituti comprensivi di Settimo per analizzare i problemi e mettere in campo possibili soluzioni a livello istituzionale.

"Da marzo 2020 le nostre abitudini dei sono state stravolte da un'emergenza sanitaria che ha imposto un brusco stop alle attività produttive e relazionali – approfondisce l'assessore alla scuola Alessandra Girard - Paura ed incertezza hanno riguardato non solo gli adulti ma anche bambini ed adolescenti. Questi ultimi in particolare hanno sperimentato, e non senza difficoltà, la didattica a distanza per cercare di dare continuità allo svolgimento dei programmi scolastici".

Nel tentativo di comprendere l'impatto della pandemia sugli studenti del primo ciclo d'istruzione, la Fondazione ECM e Biblioteca Archimede, in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese e gli Istituti Comprensivi, ha effettuato una ricerca i cui risultati saranno presentati martedì 15 novembre alle ore 18 in Biblioteca Archimede, p.zza Campidoglio 50, Settimo Torinese.

Interverranno: la Sindaca Elena Piastra, l’Assessore Alessandra Girard, il dott. Pasquale La Colla, Responsabile della Sezione Ragazzi della biblioteca Archimede di Settimo Torinese e i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Settimo che hanno coordinato la ricerca.