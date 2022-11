Passaporti, ieri apertura straordinaria dell'Ufficio:

Ieri pomeriggio ha avuto luogo la quinta apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti di Piazza Cesare Augusto 5, dedicata agli utenti che non sono riusciti a prenotare l’appuntamento sul portale Agenda on line e che devono partire entro il 15 dicembre 2022.

L’iniziativa è stata replicata per le stesse motivazioni evidenziate in occasione delle precedenti aperture straordinarie: aumento delle esigenze dell’utenza di ottenere o rinnovare il passaporto - fenomeno che ha interessato l’intero territorio nazionale – determinato, in particolare, dal rinnovato desiderio di trascorrere vacanze all’estero dopo le restrizioni determinate dalla pandemia da covid-19, nonché dalla necessità di munirsi del documento per l’espatrio anche per recarsi nel Regno Unito imposto dalla "Brexit”. Si calcola che su 100 passaporti richiesti, 40 riguardino solo quest’ultimo motivo.

Complessivamente, soltanto durante le ore di apertura straordinaria di ieri, negli uffici di piazza Cesare Augusto 5, sono state acquisite 149 nuove istanze, nonchè consegnati 72 passaporti la cui richiesta era stata già precedentemente presentata.

Nelle prossime settimane si terranno altre aperture straordinarie, che verranno comunicate sul sito web della Questura, cui parteciperanno anche i Comm.ti sezionali e distaccati della provincia.