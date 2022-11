La chiesa di borgata Tagliaferro cade a pezzi, Comune contro curia a Moncalieri

A Moncalieri è Comune vc curia. L'Amministrazione chiede la messa in sicurezza della storica chiesa di Borgata Tagliaferro 63: i sopralluoghi degli ultimi giorni hanno accertato la grave situazione che rischia di compromettere l'incolumità pubblica, con la struttura che sta cadendo a pezzi.

I tecnici comunali hanno constatato il crollo parziale in diversi punti della copertura, composta da travi in legno e manto in coppi, con il conseguente collasso della volta interna in muratura, oltre al cedimento dei solai nell’edificio attiguo alla chiesa. Nell'ordinanza si parla di uno stato manutentivo carente e in stato di abbandono, per questo si chiede un immediato ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si vuole evitare, insomma, il rischio di una tragedia, con il crollo di qualche parte della chiesa proprio quando nelle vicinanza dovesse passare qualcuno.