Collegno, Parisi-Zambaia (Lega): "Grazie alla Regione oltre 2 milioni per il recupero di Villa 6”

Dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, nei prossimi giorni partiranno finalmente le operazioni di recupero della palazzina “Villa 6” all’interno del parco della Certosa di Collegno, destinata ad ospitare la nuova ampliazione dell’istituto scolastico Curie-Levi.

Un intervento finanziato dalla Regione Piemonte con 2 milioni e 232mila euro e compartecipato dalla Città Metropolitana con 2 milioni e 820mila euro, per un totale di 5 milioni. “Nel percorso di restauro di “Villa 6” - ricorda Giovanni Parisi, consigliere comunale della Lega Salvini Piemonte di Collegno e segretario cittadino del Carroccio - eravamo ancora rimasti alla celebre passeggiata con l’allora sindaco metropolitano Piero Fassino del nostro sindaco Casciano, che continuava a ripetere a tutti il motivetto che il suo Comune non poteva in alcun modo incidere sullo stato dei lavori. Bene, più di un lustro dopo ci ha pensato la Regione a sbloccare un intervento che la nostra comunità attendava da troppo tempo. Il merito, e il nostro grazie, va quindi alla giunta, di cui la Lega è prima forza, che ha stanziato finalmente più di 2,3 milioni di euro per restituire a Collegno e ai suoi studenti questo altro angolo del parco della Certosa”.

“Gli anni passavano e le amministrazioni regionali si succedevano - ricorda a proposito il consigliere del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte Sara Zambaia - ma solo questa giunta di centrodestra si è realmente fatta carico di un problema che sembrava irrisolvibile e che oggi invece si trasformerà in un fondamentale investimento per i nostri giovani e per la loro formazione scolastica. Questo stanziamento da 2 milioni e 323mila euro rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto questa maggioranza abbia a cuore la cura e lo sviluppo dei nostri territori, senza far differenze tra realtà di Serie A e di Serie B. Un investimento che ha il merito di restituire alla collettività un pezzo della nostra storia, in un’ottica di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente. Il mio ringraziamento va quindi ai nostri consiglieri della Lega che siedono in consiglio comunale a Collegno e che, pur in minoranza, hanno vigilato con attenzione perché su “Villa 6” non scendesse l’oblio”.