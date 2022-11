50mila euro dal Comune di Chieri alle associazioni e società sportive

Il Comune di Chieri ha deliberato di destinare un contributo di 50mila euro a favore degli operatori sportivi del territorio, ovvero le associazioni (ASD) e le società (SSD) sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva. Lo stanziamento è finalizzato al sostegno delle attività che sono state poste in atto durante l’emergenza pandemica e per coprire le numerose spese sostenute a fronte di minori entrate e ricavi.

Lo comunica il vice Sindaco e assessore allo Sport Roberto Quattrocolo: "L’emergenza sanitaria ha creato rilevanti difficoltà anche agli operatori sportivi chieresi che, a fronte di un calo significativo delle iscrizioni e dei partecipanti a causa delle “chiusure” e delle restrizioni, hanno dovuto sostenere spese aggiuntive per l’acquisto di materiale per l’igienizzazione e la sanificazione dei locali e per la riorganizzazione degli spazi coerentemente con quanto previsto dalle norme (pulizia, distanziamento, controlli, tamponi, ecc.)". "Le varie restrizioni intervenute a partire da ottobre 2020 e susseguitesi fino a marzo 2022 - aggiunge - hanno ulteriormente penalizzato il mondo sportivo, limitando pesantemente l’esercizio delle attività e pregiudicando di fatto l’intera stagione sportiva 2020/2021 e 2021/2022".

"Questa Amministrazione ha ben presente il valore aggiunto dell’associazionismo sportivo, da sempre molto vivace ed articolato e che svolge funzioni importanti anche sotto l’aspetto sociale, educativo e di prevenzione sanitaria. Un’attenzione, quella della Giunta, che si è concretizzata nella recente Festa dello Sport, nella promozione dei gruppi di cammino, negli investimenti per migliorare l’infrastruttura sportiva (la nuova pista di atletica e il castello calistenico a San Silvestro, la palestra arrampicata alla scuola Quarini)" conclude il vicesindaco.