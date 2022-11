I T-Red tengono gli occhi aperti sulla sicurezza: in tre anni sono crollati gli incidenti ai loro incroci

La definiscono "consapevolezza diffusa". E non può che essere questa la spiegazione - unita a una disciplina evidentemente cresciuta - per il calo degli incidenti in corrispondenza dei T-Red ai semafori di Torino.



Collocati in sempre più incroci, soprattutto quelli su strade a percorrenza veloce, i semafori-vigili hanno infatti vegliato su sempre meno incidenti da parte degli automobilisti. E i dati diffusi dalla Polizia municipale di Torino per il 2022 ne sono una conferma.



Le situazioni di scontri risultano in calo, rispetto agli anni passati, in tutti gli incroci presi in considerazione. Una valutazione che ormai esula dai periodi pandemici in cui gli spostamenti erano giocoforza ridotti.

Sono stati 9 (erano 35 tre anni fa) gli incidenti in corso Regina, corso Potenza e corso Lecce. Solo due in corso Peschiera (tre anni fa erano stati 19), quattro in corso Lecce all'angolo con corso Appio Claudio (erano 11 nel 2018), due in via Pianezza, sei in corso Agnelli all'angolo con corso Tazzoli (contro i massimi di 13 di alcuni anni fa). Due anche in corso Siracusa all'angolo con via Tirreno (12 nel 2019 e sei in corso Giambone all'angolo con corso Corsica (erano stati 20 nel 2019). Quattro (contro 21) in corso Vittorio Emanuele e 7 in corso Bramante (contro 31). Solo quattro in piazza Pitagora, dove nel 2018 e 2019 erano stati 14 ogni anno.