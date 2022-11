Si ribalta un mezzo agricolo: temporaneamente chiusa al traffico la statale 25 del Moncenisio

Il ribaltamento di un mezzo agricolo sta creando rallentamenti sulla strada statale 25 "del Moncenisio", che è stata provvisoriamente chiusa al traffico al km 48,500, in località Polveriera, nel comune di Susa.

La circolazione è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO: la strada statale 25 è stata riaperta poco dopo le ore 17.