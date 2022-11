Traffico di auto rubate tra Torino e Reggio Calabria: la paletta della Stradale impone lo stop, 4 persone in manette

Spostavano auto rubate da Torino a Reggio Calabria, sovrapponendo ai veicoli targhe di altre vetture, di loro proprietà. Ma le indagini e le verifiche effettuate dalla Polizia hanno smantellato l'organizzazione e bloccato questo traffico, facendo scattare le manette ai polsi di quattro persone. Tra loro, anche un avvocato del foto di Locri.



Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività per il riciclaggio di almeno otto auto rubate nella cintura di Torino. Proprio l'avvocato sembrerebbe essere giunto nel capoluogo sabaudo per prelevare un fuoristrada Mitsubishi Pajero, rubato alcuni mesi prima a Torino, poi trasportato in Calabria con una bisarca.