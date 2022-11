Cinema con bebè compie 10 anni: appuntamento il 13 novembre al Massimo

L’ appuntamento di Cinema con Bebè, la rassegna cinematografica del Museo Nazionale del Cinema e la rivista Giovani Genitori dedicata alle famiglie con bebè e bambini piccoli festeggia quest’anno la sua decima edizione. L'appuntamento è per domenica 13 novembre alle 10.30 al Cinema Massimo.

Protagonisti di questo appuntamento saranno i libri. Infatti, in occasione del programma nazionale Avventure tra le pagine - LEGGIAMO AL MUSEO , maratona culturale per famiglie promossa da Kid Pass ad attendere bimbi e famiglie ci sarà la postazione di una libreria con bellissimi libri per l’infanzia e bookcrossing. Sul grande schermo GGG - Il Grande Gigante Gentile, capolavoro di Spielberg, adattamento live action del classico per bambini di Roald Dahl.

Steven Spielberg

Il GGG - Il grande gigante gentile

(USA 2016, 117’, col)

Sophie, una solitaria ragazzina di 10 anni fa amicizia con un misterioso gigante che la conduce nel mondo pieno di meraviglie e di pericoli del Paese dei giganti. Il suo nome è GGG (Grande Gigante Gentile), ed è l’unico della sua specie a nutrire affetto per gli umani. Sophie e GGG diventano dunque amici, e la bambina lo aiuta nel suo lavoro: creare sogni da distribuire agli esseri umani che dormono.

Tutto è pensato a misura di famiglia con tante accortezze per i più piccini: alzatine, volume ridotto, luci soffuse, fasciatoio, scalda biberon, pannolini e passeggino-parking. Un modo per passare una bella mattinata al cinema e riscoprire le proiezioni in sala di grandi classici e film d'animazione per un emozione da vivere assieme!

Il biglietto è ridotto (€ 4.00) per tutti, adulti e bambini. Ingresso gratuito per bimbi 0-3 anni