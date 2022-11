Cambiano le regole del Superbonus? Il mondo del mattone trema di incertezza. E cala la fiducia dei costruttori

E' allarme Superbonus, anche per le aziende edili di Torino e Piemonte. A rilanciare l'allarme sono i rappresentanti locali di Ance, che fanno propri i timori già piuttosto diffusi anche a livello nazionale. A spaventare, in particolare, sono le annunciate nuove modifiche alla disciplina dei bonus edilizi da parte del Governo Meloni, che secondo indiscrezioni sembrerebbero entrare in vigore in tempi strettissimi mettendo in grande difficoltà famiglie e imprese. Impensabile cambiare le regole “Impensabile cambiare le regole in corso ancora una volta e con effetto immediato, senza per giunta aver individuato una soluzione per sbloccare i crediti incagliati”, è il messaggio della presidente nazionale Federica Brancaccio, che trova d'accordo anche il presidente torinese, Antonio Mattio. Il rischio? Il blocco totale del bonus. Con tutto quello che ne consegue sia in termini strettamente economici per le aziende e gli addetti, ma anche per i traguardi di sostenibilità ambientale che passa anche dal risparmio e dall'efficienza energetica. Proprio in tempi di Cop27. E le incertezze sul Superbonus, insieme ai rincari dei materiali, non fa dormire sonni tranquilli nemmeno all'associazione regionale di Ance. Come spiega la presidente Paola Malabaila: "Il cambio delle regole sul superbonus, l’impossibilità di cedere i crediti, il caro materiali e la mancanza di personale restano gravi problematiche che hanno bisogno di soluzioni imminenti. È a rischio il PNRR".

E tanta incertezza si riflette anche sul clima di fiducia del settore, a livello piemontese. Peggiorano infatti le previsioni delle imprese (pur restando nel campo dei numeri positivi), ma l'impulso della ripresa dopo gli anni del Covid appare decisamente meno forte.

“L’edilizia in questa fase molto delicata ha confermato la sua capacità di trasmettere impulsi positivi e rapidi all’intera economia ma attualmente prevale un clima di incertezza delle imprese, come messo in luce dai dati emersi dalla nostra ultima indagine - ha sottolineato Elena Lovera, vicepresidente di Ance Piemonte e Valle d’Aosta, con delega al Centro Studi e neo eletta Presidente del Formedil - Preoccupa in particolare il fenomeno della lentezza e incertezza normativa in merito all’adeguamento dei prezzi di mercato che si è già registrato con il calo del saldo sul fatturato e la flessione delle intenzioni di investimento. Anche sul fronte occupazionale permangono criticità rappresentate dalla diminuzione della percentuale di imprese che intende assumere, che passa dal 28% della scorsa indagine al 13%, e dall’aumento delle difficoltà di reperimento di personale qualificato segnalate dal 65% delle imprese”.

