Che tipo di gioco preferiscono gli italiani?

Il mondo del gambling è sbarcato ufficialmente e legalmente in Italia nei primi anni 2000, giungendo col tempo a fatturare più di 500milioni di euro annui. Si tratta di un settore che genera entrate impressionanti e che può contare sulla passione di innumerabili players nostrani. Il bello è che noi italiani, in quanto a gusti di giochi, siamo più o meno simili, e ciò lo si può intravedere nel momento in cui si decide di investigare sui giochi più utilizzati dai players del bel paese. Noi abbiamo investigato e le conclusioni che sono state tratte, almeno in minima parte, ci hanno sorpreso!

I giochi che gli italiani preferiscono

Prima di capire i giochi che gli italiani adorano di più, vorremmo fare una o due premesse veloci-veloci. I casinò che offrono dei giochi appassionanti e capaci di concedere ottime vincite, sono inoltre sicuri e legali sotto ogni punto di vista. Se non vuoi rischiare brutte avventure, ti consigliamo di cercare i casinò aventi una concessione ADM (ex AAMS) oppure il timbro di un ente affine che ne dimostri la lealtà nei riguardi degli utenti e la sicurezza nelle transazioni, i cosiddetti casinò non aams. Bene! Ora, senza indugiare oltre, scopriamo insieme i giochi di casinò che vanno tanto di moda in Italia!

Slot Machime

Poker

Blackjack

Roulette

Scommesse sportive

Slot machine: il gioco di maggior successo

L'utente italiano che si iscrive ai casinò online, vuole vivere un'esperienza di gioco che lo appaghi. E come biasimarlo? Quando nel mondo del gambling si parla di esperienza di gioco gratificante, s'intende la possibilità di prendere parte a una sfida il cui esito vincente sia molto remunerativo. Gli italiani non hanno mai nascosto la loro passione per il gioco d'azzardo ed è quindi normale che cerchino qualcosa di rapido e di vincente allo stesso modo. Ecco perché il game preferito da noi italiani è... La slot machine. Non è una sorpresa, poiché le macchinette virtuali possiedono un RTP altissimo, che eguaglia o supera il 91%. Una buona parte dei casinò, mettono a disposizione descrizioni inerenti alle slot a cui gli iscritti possono giocare, e tra i dati potrebbe risaltare (non sempre) la volatilità: se quest'ultima sarà alta, la slot concederà premi poco frequentemente, ma quando lo farà, saranno cospicui e davvero generosi. Bada bene: la volatilità va da un minimo di 1 a un massimo di 5. Controlla questo dettaglio e scegli la slot con la quale giocare!

Giocare a Poker o non giocare a Poker? Questo è il problema!

Il gioco del poker è vecchio quanto il mondo. Okay, magari non così antico, ma è un intrattenimento che ha davvero fatto la storia del gioco d'azzardo. Da quando in Italia sono sbarcati i casinò online, il player connazionale ha subito dimostrato un interesse pazzesco nei riguardi di una variante in particolare: il Texas Hold 'em. Con ciò, non vogliamo assolutamente insinuare che il poker in sé non sia di gradimento, anzi, ci mancherebbe! Dobbiamo però dare a Cesare quel che è di Cesare e asserire quanto segue: il gioco del Texas Hold'em sta contagiando un numero forse impareggiabile di giocatori, i quali si sottopongono a sfide talora estenuanti nei vari tornei. Questi ultimi possono essere effettuati anche in live stream, il che rende tutto molto più... Godibile, mettiamola così. Se cerchi divertenti sfide a poker, non dimenticare che i casinò virtual legali, hanno a disposizione anche giochi a cui è possibile partecipare in solitaria, come alcuni videopoker.

Il gioco del Blackjack si fa strada tra gli italiani

Una delle fortune del Blackjack, è quella di essere un gioco relativamente semplice, che molto si basa sulla fortuna; tuttavia, allo stesso tempo misura l'intuizione del giocatore, permettendogli di vincere un bel gruzzolo qualora dovesse riuscire a battere il dealer dei casinò online. La sua introduzione nei virtual è stata certamente istantanea e l'utenza nostrana ne ha subito raccolto i frutti. Dato il suo successo e la fama che gli dà un meritato seguito, sono stati aggiunti un buon numero di live stream nella sezione “dal vivo” (o “live”) dei siti sul gambling, così permettendo ai giocatori di partecipare a eventi live e provare l'ebbrezza di una partita reale, con una persona reale, come se tutto si stesse svolgendo per davvero. Una delle ragioni che hanno fatto del blackjack virtuale un game tanto popolare, sta nella poter scommettere relativamente poco. Pensa che alcuni giochi permettono di puntare anche dieci o quindici centesimi, così permettendo al giocatore di accumulare pian piano la sua fortuna senza il pericolo di perdere delle somme importanti. Si tratta di una funzionalità che riguarda nello stretto i giocatori meno esperti e che del 21 sanno davvero molto poco. Ad ogni modo, siamo convinti possa essere una soluzione anche per i players più datati!

Semplicemente, la roulette

La roulette ha da sempre avuto un fascino particolare sui giocatori, e non potrebbe essere altrimenti! Appare anche in numerosi film, e di qualsiasi genere, anche comici. Il batticuore che sorge ogni qualvolta la pallina rimbalza da una casella all'altra e nel mentre tu speri che risieda proprio nella tua. È una bella sensazione. Forse non per i deboli di cuore. Ebbene, grazie agli online casinò, anche tu saresti in grado di avvertire l'emozione forte e chiara, auspicando di essere baciato dalla fortuna in un modo o nell'altro. Sfortunatamente, non si può sempre vincere: delle volte è necessario perdere per poi ritornare in forma meglio di prima. Ecco spiegato il motivo per cui le puntate minime sono quasi irrisorie; possono infatti rasentare anche i 5 centesimi!

Scommesse sportive

Si sa che la passione per gli sport che da sempre ci rende un popolo competitivo, è rinomata anche nel settore del gioco d'azzardo. Il calcio è il nostro sport nazionale e molti di noi amano proprio scommettere su eventi sportivi. Ecco spiegata la ragione per la quale la maggior parte dei casinò, hanno a disposizione un angolo dedicato esattamente a tale genere di eventi. Non solo, però, perché i virtual possono rendere partecipi i loro clienti su scommesse che comprendono un numero vasto di sport, quali: basket, hockey, baseball, tennis, rugby, football, nuoto e quant'altro. Insomma, meglio avere molte scelte, che nessuna!

Conclusioni

Questi erano i giochi d'azzardo più amati dagli italiani. Sì, noi “italians”, come ci chiamano giustamente all'estero, disponiamo di mille e più passioni. Il gambling è una di queste. Imprechiamo e ci arrabbiamo quando perdiamo; cadiamo in gioia e in esaltazione, invece, quando vinciamo. È assolutamente normale. Siamo fatti così e non c'è nulla di male. La nostra ricerca si è conclusa con un dato di fatto: ultimamente, tendiamo ad affidarci più alla fortuna e al caso piuttosto che alle nostre abilità. Probabilmente non significherà nulla, ma dal nostro punto di vista, un bravo giocatore non si vede soltanto nei momenti fortunosi. Ci raccomandiamo: gioca responsabilmente!