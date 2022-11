Servizio carroattrezzi di giorno

Per le persone che hanno una macchina che hanno una moto, che hanno un furgone che si spostano sempre anche al di fuori della loro città uno dei servizi più utili è il soccorso stradale e magari anche incluso il servizio carro attrezzi di giorno che può avere un costo anche abbastanza alto dipendendo dalla situazione e dipendendo se comunque la persona ha questo servizio incluso all'interno della copertura assicurativa, oppure no.

Infatti molte persone per tagliare la testa al toro quello che fanno è cercare di includere questo servizio di soccorso stradale, e quindi anche di carroattrezzi all'interno della loro assicurazione chiaramente pagando una quota in più e parlandone con il loro agente assicurativo e poi indicare una soluzione molto vantaggiosa.

Teniamo presente che comunque un servizio di soccorso stradale è fondamentale sia se abbiamo qualche tipo di incidente purtroppo può capitare e può capitare in qualsiasi strada Se sono strade secondarie normale o una strada secondaria un po' sperduta così come anche in un'autostrada, ma quello che può capitare anche avere un guasto che ci fa rimanere in panne e in tutti e due casi comunque dobbiamo avere un supporto rapidamente possibilmente senza spendere troppo.

Ma a parte la questione della spesa che non è poco come vedremo più avanti c'è da dire che avere questo servizio tranquillizza anche molte persone che altrimenti andrebbero in ansia, perché magari in un momento particolare può succedere così incidente per esempio in un orario notturno dopo cena o magari quando c'è anche un un temporale e quindi succede che se non si sa che cosa fare si va un po' in ansia e quello è normale.

Mentre sapere che abbiamo già un numero di telefono da contattare per poter parlare con una persona che sicuramente è più serena di noi e che ne sa di più, e che ci si farà dare tutte le indicazioni per esempio chiederà di sicuro di stare in macchina o se scendiamo di avere un giubbotto riflettente per farci vedere.

Tutte cose che ci saranno utili per mantenere la calma finché non verranno a soccorrerci e nel caso a trainare la macchina nell'officina più vicina se parliamo di un orario diurno altrimenti in un deposito di custodia.

Non ci costa nulla prendere delle informazioni preliminari Sul servizio di carroattrezzi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non ci costa nulla prendere delle informazioni preliminari sul servizio di carroattrezzi e per esempio vorremmo sapere il prezzo, e fermo restando che se come dicevamo nella prima parte questo servizio lo facciamo includere nell' assicurazione sul prezzo ce ne possiamo fregare perché sarà tutto incluso e sarà l'assicurazione ad occuparsene.

Infatti in questo caso funzionerà anche la stessa assicurazione ci fornirà un numero verde da contattare nel caso ci troviamo in queste difficoltà e semplicemente dovremmo indicare dove ci troviamo e faranno tutto loro.

In caso contrario il prezzo dipenderà se parliamo di un intervento notturno o diurno, dai km da percorrere e se servono dei mezzi speciali per il recupero.