Il Consiglio di Stato stoppa la caccia sulla collina di Costagrande

Il Consiglio di Stato stoppa nuovamente la caccia sulla collina di Costagrande torna a essere proibita. Il Comune ha fatto ricorso contro la sentenza del Tar che riportava le doppiette in zona, perché, secondo il Tribunale amministrativo, Federcaccia Piemonte aveva trovato gli argomenti giusti contro l’ordinanza del sindaco che fermava gli spari per il secondo anno consecutivo. In attesa di pronunciarsi nel merito, il prossimo 15 dicembre, il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della precedente sentenza.