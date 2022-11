Torna il Natale solidale allo store Adisco Piemonte

Anche quest’anno lo Store Adisco - Sezione Piemonte di via Lagrange 5D aprirà al pubblico in occasione del Natale, fino alla Vigilia, sabato 24 dicembre.

Nel negozio si potranno trovare tante proposte per festeggiare un Natale all’insegna della solidarietà, dagli addobbi natalizi, alle tradizionali specialità di dolci e panettoni ma anche oggetti di design per la casa, abbigliamento e accessori oltre a tante altre idee regalo originali; prodotti selezionati sempre con un’attenzione alla qualità dei materiali e materie prime e per la cura dei dettagli.

L’intero ricavato dello Store Adisco sarà destinato alla realizzazione di locali a servizio del personale medico-infermieristico dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per garantire condizioni sempre migliori di assistenza, sicurezza e comfort. L’impegno di Adisco per il progetto s’inserisce nel più vasto ambito di attività che l’associazione porta avanti ormai da anni per la realizzazione di interventi mirati al miglioramento e all’umanizzazione dei luoghi di cura del territorio piemontese.

Lo Store sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 19:00 tranne il lunedì e martedì 1°novembre.