Effetto crisi sull'industria in Piemonte: raddoppiate le ore di cassa integrazione rispetto al pre-pandemia

Boom di cassa integrazione in Piemonte rispetto al periodo pre Covid

Un aumento delle ore utilizzate di cassa integrazione del 93,4% nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, quando la pandemia ancora non era all'orizzonte. E' boom di ammortizzatori sociali, nella nostra regione, che si conferma secondo i dati di Uil Piemonte al secondo posto in Italia per ore richieste, dietro la Lombardia, mentre Torino ѐ al terzo posto tra i capoluoghi di provincia: con 22.095.285 ore si piazza dietro Roma e Milano.

Oltre 40 milioni di ore utilizzate

I dati dicono che a livello regionale sono state richieste 32.336.798 ore di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga), in aumento del 60,1% e 7.766.199 ore dei fondi di solidarietà (Assegno di Integrazione Salariale e Fondi bilaterali, che coprono i lavoratori privi di strumenti di sostegno al reddito), in crescita del 1.342,2%. Complessivamente, quindi, sono state utilizzate 40.102.997 ore di ammortizzatori sociali (+93,4%). Un incremento decisamente superiore a quello registrato a livello nazionale, dove con 463.149.868 ore autorizzate l'aumento è stato del 67,6%.

Le province piemontesi, considerando solo le ore di cassa integrazione, hanno fatto registrare il seguente andamento: Asti +143%, Cuneo +137%, Biella +103,9%, Torino +62,7%, Alessandria +26,8%, Verbania +26,8%, Vercelli +0,5%, Novara -31%.

"I problemi si sono aggravati, servono investimenti e politiche attive"