Operazione anti-droga al Ferrari di Susa, Grimaldi (Verdi Sinistra): "Assurdo sequestro di due ore"

"Allarme bomba? Sospetta presenza di armi? No. Un controllo antidroga. È inaccettabile che una scuola sia messa sotto sequestro per due ore non per un allarme terrorismo, o per l’incolumità della comunità, ma per un’operazione anti-droga di stampo repressivo, violando spazi che ragazzi e ragazze dovrebbero vivere come propri, senza alcuna utilità nel segno della prevenzione e della riduzione del danno" - dichiara il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, in merito a quanto avvenuto ieri all’IIS Ferrari di Susa dove, dopo dei controlli all’ingresso della scuola, i carabinieri, facendo suonare l'allarme antincendio, hanno fatto irruzione nell'edificio mentre le classi si trovavano nelle zone di raccolta la per la prova di evacuazione.

"Un blitz in piena regola, in cui le forze dell'ordine hanno imposto che tutti gli allievi rientrassero in classe sequestrandoli all'interno degli spazi e vietando loro di andare in bagno" - prosegue Grimaldi. - "Diversi studenti si sono sentiti male o sono stati presi dal panico. Perché tutto ciò, dirigente? La questura e l'Ufficio scolastico regionale spieghino. Se non lo faranno presenterò un’interrogazione ai Ministri competenti perché non avvengano più delle operazioni spettacolari nelle nostre scuole. Il contrasto alle organizzazioni criminali e la lotta al traffico di droga non si fa in questo modo”.