Riaperto al traffico il Ponte Nuovo di Alpignano

Ha riaperto nella serata di venerdì 11 novembre il transito a doppio senso di marcia sul Ponte Nuovo di Alpignano.

Dopo le prove di carico eseguite nel corso della settimana sulla carreggiata a monte e il definitivo collaudo, nella giornata di ieri sono proseguiti e terminati gli ultimi lavori di finitura della pavimentazione stradale.

Il Ponte Nuovo di Alpignano (dal km 3+240 al km 3+388) è nuovamente percorribile ai veicoli con massa non superiore alle 26 tonnellate, con limite di velocità a 30 Km/h, divieto di sorpasso e di sosta sul ponte.

Successivamente alla riapertura sono ancora in programma nei prossimi mesi alcune opere di completamento come la definizione dei sistemi anticaduta da realizzarsi in accordo con la Sovrintendenza e la risistemazione dei tratti limitrofi alla struttura.

“Siamo finalmente giunti al termine di un’opera impegnativa e urgente che ha messo sotto pressione non solo la viabilità dei cittadini di Alpignano ma tutti gli utenti della Sp 178” commenta il vicesindaco della Città metropolitana con la delega alle opere pubbliche Jacopo Suppo. “Sento di dover ringraziare tutti, l’Amministrazione di Alpignano e i suoi cittadini, Il nostro personale della Viabilità e l’impresa, perché non ci sono state mai pause d’arresto nei lavori, e nonostante la situazione - fra lockdown, difficoltà a reperire le materie prime e rincari - non giocasse a favore, si è riusciti nell’arco di un anno a riaprire il ponte”.

Un ringraziamento sentito a Città metropolitana viene anche dal sindaco di Alpignano Steven Palmieri: “Non posso che essere soddisfatto perché così si chiude una criticità che per Alpignano è stata enorme. Il mio ringraziamento va a tutta la Città metropolitana per non avere mai perso il contatto con il mio Comune, affrontando una manutenzione straordinaria la cui risoluzione non era affatto scontata”.

Sulla viabilità di Alpignano, il Sindaco Palmieri ricorda che con l’apertura del Ponte Nuovo sarà possibile riaprire a doppio senso di transito il Ponte Vecchio, ma rimarrà il senso unico in via Rivera, dal cimitero verso il Ponte Vecchio e dal Ponte Vecchio verso il centro storico nel tratto interessato di via Matteotti.Ra