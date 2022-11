Atp Finals: Casper Ruud vince la prima partita dell'edizione 2022

Casper Ruud vince la prima partita delle Atp Finals. Il norvegese ha battuto per 2-0 Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6, 6-4.

Nella prima giornata in programma anche la sfida serale che vedrà Nadal affrontare Fritz.

"La presenza di campionesse, campioni e di tante persone appassionate che in questi giorni riempiono vie e piazze di Torino, ci dimostra ancora una volta quanto la nostra città sia palcoscenico perfetto per ospitare eventi di altissimo livello" aveva commentato alla vigilia del torneo il sindaco Stefano Lo Russo.

"Da oggi, per una settimana, Torino torna capitale mondiale del tennis con la seconda edizione italiana delle Nitto Atp Finals. Che orgoglio ospitare questo evento planetario nella nostra città. Che emozione vedere concretizzarsi ciò in cui abbiamo creduto e che poi, contro ogni pronostico, abbiamo ottenuto. Credo che non riuscirò mai ad abituarmi all'idea, nemmeno alla quinta edizione" commenta sui social l'ex sindaca Chiara Appendino.