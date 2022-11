Backstage. Il governo italiano nega lo sbarco ai migranti della Ocean Viking che fa rotta su un porto francese: ne parliamo questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Oltre lo sbarco c'è di più. Il governo italiano nega lo sbarco ai migranti della Ocean Viking che fa rotta su un porto francese. Si crea un caso diplomatico Italia-Francia ma si torna anche a discutere di come l'Europa debba gestire la questione. Vogliamo riflettere sul passo successivo: oltre lo sbarco cosa c'è per queste persone e cosa c'è per chi li accoglie? Maggiori i problemi o le opportunità? Come sempre ne riflettiamo con protagonisti del nostro territorio e riferendoci alla nostra realtà

Conduce Patrizia Corgnati.