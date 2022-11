Il 19 novembre lectio magistralis del professor Cassese ai 40 giovani "leader di comunità" della Fondazione Crt

19 novembre, alle ore 9, presso il Cottino Social Impact Campus, in corso Castelfidardo 30/A (Torino), la lectio magistralis del professor Sabino Cassese concluderà il progetto della Fondazione CRT “Talenti per la Comunità”: il primo corso nazionale di alta formazione gratuita per 40 giovani leader (il 60% donne) per il Terzo Settore e i corpi intermedi della società.