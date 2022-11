Al via la campagna per sostenere CibOfficina

Parte la campagna di crowdfunding con Eppela per la CibOfficina! Fino al 25 novembre si può contribuire alla campagna per aiutare e sostenete CibOfficina: https://www.eppela.com/projects/8140

Dopo tanto lavorare per le strade, un anno fa nasceva “CibOfficina”: laboratorio permanente di cucina sociale. Un luogo aperto e partecipato, frutto della co-progettazione (e quindi del pensiero e del sogno condiviso) tra operatori, educatori, persone in difficoltà conosciute nei luoghi di accoglienza o per le vie di Torino. Proprio grazie alla comunità, questo luogo speciale è stato dotato di una cucina professionale e una dispensa sociale aperta a chiunque abbia bisogno di un sostengo alimentare, affiancati però da momenti dedicati all’accoglienza e da percorsi di cura delle relazioni.

Come verranno utilizzati i fondi raccolti

Con questa campagna di crowdfunding si vuole dare seguito alla costruzione della rete di relazioni e così dare risposte ancora più concrete all’emergenza alimentare e occupazionale. Con i fondi raccolti si provvederà:

all’acquisto di attrezzature professionali per implementare l’utilizzo della cucina e la somministrazione di pasti alle persone in sofferenza alimentare;

all’attivazione di tirocini di inclusione sociale a supporto della cucina e degli spazi di COMALA, centro di protagonismo giovanile attivo da circa dieci anni: un piccolo incentivo a sostegno del reddito per persone in difficoltà a sostegno dei percorsi di autonomia.

La CibOfficina si trova presso gli spazi comunali e circoscrizionali dell’ex Caserma La Marmora in Corso Ferrucci a Torino, gestiti dall’Associazione di secondo livello ZOE, di cui l’Associazione culturale EUFEMIA APS fa parte insieme ad altre cinque associazioni che animano gli spazi.

Video della campagna: https://www.youtube.com/watch?v=H2eX5bnK4Qw&feature=youtu.be