FolkClub: in concerto Mihàly Borbély Polygon Trio e il duo Mercedes Cortés-Jordi Flores

Venerdì 18 novembre alle ore 21.30 appuntamento del FolkClub con la prima e unica data italiana di Mihàly Borbély Polygon Trio.

Impegnativa come quella da camera, la musica di questo eccezionale trio ungherese è a volte malinconica e stimolante, altre volte vibra e si dipana con uno slancio travolgente. Coinvolgendo una varietà di direzioni nella musica jazz, tra le caratteristiche del patrimonio musicale popolare del bacino dei Carpazi e dei Balcani e tra elementi della musica contemporanea, può essere delicatamente eterea o ricca di ritmi potenti. L'insolito ensemble strumentale rende infine un mondo musicale eccezionalmente vario e ricco, allo stesso tempo unito nella musica. Si esibiscono per la prima volta in Italia e per l’unica data nazionale, al FolkClub: Mihály Borbély (saxofoni, tárogató, clarinetto, clarinetto basso, flauti), Miklós Lukács (cymbalom) e András Dés (percussioni).

Sabato 19 novembre alle ore 21.30 per la rassegna Tablao d'Autore Fuensanta "La moneta" con Mercedes Cortés e Jordi Flores.

Tablao d'autore: la più attesa, la più prestigiosa, la più autentica rassegna di Flamenco, presenta La Moneta, già niña prodigio, bailaora gitana dal sapore e dal peso artistico antiguo tipico di Granada, dalla tecnica impeccabile finemente amalgamata a un’espressività potente, è considerata la portavoce femminile della pura Arte granaina; virtuosa del baile in tutti suoi aspetti, ineccepibile e irraggiungibile nella ritmica e nella tecnica di zapateado, è davvero inimitabile nella forma espressiva, pura, forte, come solo una bailaora gitana con lo stile proprio di Granada, e di questo livello, può essere.

Come sempre, ospiti di Tablao d’autore sono grandissimi artisti che -eccezionalmente- si possono ammirare nella più intima e raccolta delle situazioni: è possibile solo al FolkClub!

