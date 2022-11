All'ippodromo di Vinovo torna la Maratonina d’Inverno

Per diversi anni è stato l'appuntamento che chiudeva la stagione del trotto sulla pista torinese ma nel 2022 la Maratonina d’Inverno cambia e anticipa. Non più batterie e poi la finale, ma una prova unica al centro del programma di mercoledì 16 novembre all'Ippodromo di Vinovo. Sulla distanza importante di 2.620 metri saranno 14 cavalli al via suddivisi nei tre nastri di partenza in una prova che vale anche come Tris Quartè e Quintè.

Corsa bellissima e dal pronostico incerto, con soggetti di grande qualità. Al secondo nastro troveremo Aldoc Dr, secondo all’ultimo impegno simile sulla piazza con Pietro Gubellini, ma anche il francese Output Pressure che sarà affidato al toscano Federico Esposito, e la femmina di Alessandro Gocciadoro, Brezza Du Kras, reduce da due successi consecutivi. All’ultimo nastro, con 40 metri di décalage, Becoming con Andrea Farolfi che sono stati autori di un finale devastante nell’ultima TQQ, insieme ad Agrado con il suo proprietario Francesco Di Stefano. Ma anche Alcide Roc che Filippo Rocca affida a Santo Mollo e il solito affidabilissimo Showmar. Da non trascurare in prima fila Zambana con V.P Dell’Annunziata e Barbarigo con il suo preparatore Gino Salacone, possibili sorprese.

Molto bella anche la corsa per i cavalli di due anni, il premio Aristotele, che potrebbe avere in Eros Jet il suo favorito. Da verificare il tanto atteso Eridano Di Celle. Affollata e e piacevole la corsa per i gentlemen con 13 partecipanti sulla distanza del miglio. Tra loro Achille Roc con il suo proprietario Fabio Marchino e Athena Del Ronco, questa volta affidata al bravissimo Matteo Zaccherini. Sorpresa ma non troppo Bemon Chuck Sm e Luca Crosetti. Come sempre ingresso gratuito e possibilità di mangiare al ritorante panoramico. Inizio corse (sette in tutto) alle 13,45.