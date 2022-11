Cibo per cani: cosa dare da mangiare ad un cane che sta male?

Scopriamo insieme tutti i consigli e i prodotti migliori per prenderti cura del tuo amico peloso

Scoprire in fretta che il nostro cane non sta bene non è sempre un'impresa facile. I nostri più cari amici, si sa, possono parlarci solo con i loro occhi. Per questo è fondamentale essere molto attenti a qualsiasi cambiamento nei comportamenti e nell'umore dei nostri piccoli pelosi, contattare un veterinario di fiducia, ma soprattutto pianificare un'alimentazione sana scegliendo un cibo per cani indicato per i bisogni del cucciolo.

Di cani malati non vorremmo parlare mai, tuttavia una corretta informazione può aiutare a prevenire e curare moltissimi problemi legati alla salute dei nostri amici a quattro zampe.

Scopriamo quindi insieme quali cibi per cani sono i più indicati a seconda della patologia di cui soffrono.

Dermatite atopica

Gastroenterite

Iperlipidemia

Insufficienza epatica

Osteoartrite

Cattiva digestione

Intolleranza al glutine

Calcoli

Dermatite atopica nel cane: sintomi e alimentazione medicale

La dermatite atopica nel cane è una malattia infiammatoria della pelle a predisposizione genetica.

Il sintomo iniziale è un prurito allergico insistente che si manifesta con grattamento e leccamento, e che in un secondo momento, se trascurato, può dare luogo a lesioni cutanee.

Il prurito, che può essere stagionale (se causato, per esempio, da pollini) o non stagionale (causato da acari della polvere o dal cibo), è dovuto ad un difetto della barriera epidermica. Essa, nel caso del soggetto con dermatite, non è capace di bloccare gli allergeni che quindi penetrano e scatenano la reazione allergica nel cane.

Poiché molte diverse patologie si presentano con sintomi simili, è necessario il parere del veterinario. Il medico, infatti, attraverso una diagnosi differenziale, sarà in grado di scoprire se si tratti effettivamente di dermatite atopica o di altro.

Per questa ragione, le crocchette per cani più indicate per curare il disturbo della dermatite atopica sono quelle che contengono aloe vera e peptidi di collagene, per migliorare la cicatrizzazione e mantenere la pelle idratata.

Gastroenterite nel cane: sintomi e alimentazione medicale

Detta anche parvovirosi, la gastroenterite nel cane è un'infiammazione della membrana interna dell'intestino che porta con sé sintomi come vomito, diarrea (talvolta con perdite ematiche), disidratazione e febbre.

Le cause della gastroenterite nel cane possono essere molteplici: dai disturbi metabolici, all'infezione da parte di parassiti, virus e batteri. Spesso però può essere causata anche dalla cattiva abitudine di mangiare bocconcini provenienti dalla nostra tavola che, per quanto gustosi e prelibati, contengono grassi dannosi per l'apparato digerente dei nostri cani.

Una visita dal veterinario sarà in grado di stabilire la terapia più indicata, a base di antibiotici, antiemetici e fluidoterapia. Fondamentale alleata, nella cura della gastroenterite, sarà una corretta alimentazione all'insegna della leggerezza e della digeribilità.

Per questo, le migliori crocchette per cani con gastroenterite avranno una composizione ricca di prebiotici, capaci di favorire lo sviluppo della flora intestinale. Prendi anche in considerazione, insieme al veterinario, di somministrare al tuo cucciolo degli integratori per cani con un buon livello di elettroliti, che siano in compresse o in pasta.

Iperlipidemia nel cane: cos'è e qual è il cibo per cani più indicato

L'iperlipidemia è un eccesso di lipidi nel sangue, in genere colesterolo e trigliceridi. Negli animali domestici questa condizione può essere fisiologica nelle 12 ore successive al pasto.

Se però il cucciolo presenta ancora iperlipidemia dopo 12 ore di digiuno è necessario rivolgersi al veterinario per escludere la presenza di altre patologie in corso.

Ad esempio, l'iperlipidemia secondaria potrebbe dipendere da ipotiroidismo, dal diabete mellito o da pancreatite. Ma l'iperlipidemia può dipendere anche dall'obesità del cucciolo o, nel caso dell'iperlipidemia primaria, da fattori genetici ed ereditari.

In ogni caso, il cibo per cani più indicato per contrastare l'iperlipidemia sarà caratterizzato da bassi livelli di calorie e grassi e da un alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali, per regolare il metabolismo lipidico.

Insufficienza epatica nel cane: sintomi e alimentazione medicale

Si parla di insufficienza epatica nel cane quando il fegato ha perso più di tre quarti delle proprie funzionalità e non è più in grado di funzionare correttamente e svolgere tutti i suoi compiti metabolici.

I sintomi più frequenti legati all'insufficienza epatica sono la letargia, l'ittero, la diarrea e il vomito.

Si tratta di una condizione patologica su cui è necessario intervenire tempestivamente per mettere al sicuro la vita del cucciolo, poiché l'insufficienza epatica nel cane può avere cause molto diverse, tra cui pancreatiti e tumori. Il veterinario di fiducia potrà quindi predisporre una serie di analisi come l'emocromo, l'analisi delle urine e l'analisi degli acidi biliari per diagnosticare la patologia scatenante.

Nel caso di un cane affetto da insufficienza epatica sarà necessario correggere il regime alimentare riducendo l'apporto di proteine. Per questo le migliori crocchette per cani con insufficienza epatica avranno una formulazione monoproteica e un basso contenuto di rame per favorire un minor accumulo nel fegato.

Osteoartrite nel cane: cos'è e quale cibo per cani scegliere

L'osteoartrite nel cane è un processo degenerativo delle articolazioni, caratterizzato dal deterioramento della cartilagine articolare e dalla produzione di osso neoformato in corrispondenza di essa. I fattori scatenanti sono in genere carichi normali o anomali che intervengono su articolazioni instabili, lussazioni o sulle anche con displasia.

I sintomi tipici dell'osteoartrite nel cane sono la riduzione del livello di attività, dolore e gonfiore articolari, zoppia e riduzione del range di movimento. Una visita clinica dal veterinario e una radiografia saranno in grado di stabilire la diagnosi, ma è senz'altro utile fare la nostra parte aiutando il nostro peloso con un'alimentazione mirata.

Il miglior cibo per cani con osteoartrite dovrà quindi garantire un ridotto apporto calorico per ridurre l'eccesso di peso e favorire la mobilità articolare.

Cattiva digestione: quale cibo per cani scegliere

Tra i disturbi più comuni dei nostri cuccioli figurano problemi legati alla cattiva digestione e all'assorbimento intestinale. Questi si manifestano con sintomi di vario genere, quali diarrea, costipazione, vomito, flatulenza e inappetenza.

Per aiutare il pancino dei nostri amici, le migliori crocchette per cani con problemi di digestione saranno caratterizzate da un alto contenuto di fibre, Omega3 e proteine di qualità.

Intolleranza al glutine nel cane: sintomi e alimentazione medicale

Se dopo la pappa il vostro cucciolo vomita, ha prurito, convulsioni, difficoltà a respirare o fenomeni di diarrea, potrebbe avere un'intolleranza al glutine.

In tal caso è bene evitare di somministrargli ancora il cibo datogli fino a quel momento, fare attenzione che non mangi bocconcini provenienti dalla nostra tavola, specie se a base di pane, e contattare al più presto il proprio veterinario di fiducia.

Se l'esito degli accertamenti medici dovesse essere positivo, naturalmente sarà necessario correggere l'alimentazione del nostro peloso offrendogli delle crocchette per cani senza glutine.

Calcoli nel cane: quale cibo per cani scegliere

L'urolitiasi è la formazione di accumuli di minerali cristallizzati, conosciuti come "calcoli", nella vescica o nel tratto urinario. Se la concentrazione di questi minerali diventa eccessiva, il cane avrà difficoltà ad espellerli con l'urina.

Infatti i sintomi tipici della calcolosi nel cane sono la difficoltà ad urinare, la minzione dolorosa, perdite ematiche durante la minzione ed infezione delle vie urinarie.

La terapia stabilita dal veterinario sarà sicuramente più efficace se coadiuvata da abbondante idratazione e da un'alimentazione medicale. A questo proposito, le migliori crocchette per cani con calcoli saranno quelle caratterizzate da una bassa concentrazione di magnesio e di proteine per favorire la dissoluzione dell'ossalato di calcio e della struvite, ma può essere indicata anche un'alimentazione a base di cibo umido che aiuterà a ridurre la formazione di cristalli e ad espellere quelli già presenti.

