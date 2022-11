Grimaldi bacchetta il Governo: "Bugie e campagna elettorale, ma la crisi aumenta le disuguaglianze" [VIDEO]

Da Torino a Roma, da Roma a Torino. E' un via vai continuo tra il Parlamento e il territorio che gli ha permesso di essere eletto alla Camera dei Deputati con Alleanza Verdi e Sinistra quello di Marco Grimaldi. Un viaggio in cui sono ricorrenti temi da tempo cavallo di battaglia dell'ex consigliere regionale, oggi deputato: diritti, tutela degli ultimi, ambiente.

Marco Grimaldi, come giudica le prime settimane di lavoro in Parlamento? E' possibile già redarre un primo bilancio?



L'emozione è stata sostituita subito dalla responsabilità e dal gravoso lavoro che abbiamo davanti. La situazione economica è molto delicata ma non c'è solo il caro bollette, è in corso un'emergenza salari. Un'emergenza generale di sofferenza, in cui aumentano le disuguaglianze. Questa crisi non tutti la pagano nello stesso modo. Pensiamo alle compagnie energetiche: la scorsa settimana abbiamo tenuto un giorno inchiodato il Parlamento per chiedere che gli extra profitti tornino nelle tasche degli italiani, paghino 19 milioni di bollette.

In queste settimane il centrodestra se l'è presa con gli ultimi per lasciare indisturbati i primi. Penso a questo.Di certo è una destra diventata subito molto governista: Meloni è passata dall'essere oppositrice a Draghi a sostenerne l'agenda, con Giorgetti miglior interprete.Il Parlamento dovrà subito affrontare la questione della legge finanziaria. Da lì si vedrà, per ora si sono voluti dare contentini: pensate alla vicenda del tetto al contante o alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Rischiamo di essere ancora in campagna elettorale, mentre credo che questa crisi energetica dovrebbe farci sviluppare nuovi modelli di sviluppo. Nessuno parla di investimenti nelle rinnovabili, nessuno si accorge che la crisi climatica è qui e ora. Noi diciamo sù i salari e giù le emissioni. Cercheremo di dare una nuova idea di paese dalle opposizioni.I primi consigli dei ministri hanno partorito misure di distrazione di massa. Sui rave si è avuta una degenerazione della politica. Eravamo abituati a ministri e politici che commentavano i fatti di ordine pubblico quotidiani: ma tra commentarli e cambiare il codice penale in corso ce ne passa. Va fermata quanto prima questa degenerazione.A proposito di degenerazione, vale lo stesso per questo braccio di ferro sulla pelle degli ultimi, su migranti: si sentono dire tante balle dal Governo. Le Ong sono responsabili del 12% degli arrivi dei naufraghi, che devono avere un porto sicuro il più possibile vicino alle coste. L'Europa serve? Sì, vogliamo cambiare Dublino ma è inutile far finta che ci siano due leggi del mare o leggi sanitarie superiori a quelle sancite dal diritto istituzionale. Il braccio di ferro il Governo l'ha peraltro perso, facendo perdere anche tanto tempo quando dovremmo occuparci di altri temi.L'inflazione può essere affrontata solo se proviamo a regolare i salari, blocchiamo il costo degli affitti su prima casa e alcuni costi o beni che sono schizzati alle stelle. Dobbiamo fermare il caro-vita, dando un segnale a chi non può più permettersi di sostenerlo.